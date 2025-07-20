Киев снова затопило после дождя: улицы стали реками, а спуски в метро – водопадами. Видео
В воскресенье, 20 июля, Киев затопило из-за сильного ливня. Улицы превратились в реки, движение транспорта остановилось. Особенно заливает центр столицы.
Кадры наводнения распространили местные паблики. На одном из видео видно, как дождем заливает Киевское метро.
Вход в подземку накрыло настоящим водопадом.
А улицы столицы превратились в бурные потоки.
Чрезвычайная погодная ситуация вызвала задержку движения авто.
В Патрульной полиции Киева обнародовали предупреждение для участников дорожного движения.
"Из-за значительных осадков на площади Галицкой движение транспорта затруднено в направлении проспекта Берестейского. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.
Сильная авария с пострадавшими произошла на Житомирской трассе на въезде в Киев, пишут местные СМИ.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики объявили о штормовом предупреждении. Из-за непогоды в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения света.
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