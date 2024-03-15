Государственных средств нет, частные не угодили: почему урочище Китаево упускает шанс на развитие

Урочище Китаево теряет шанс на развитие и может прийти в упадок из-за жесткого противодействия девелоперскому проекту со стороны отдельных представителей общественности. Но имеет ли хоть какую-то основу страх за судьбу археологического памятника?

На этот вопрос ответил председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. Он объяснил, почему ситуация с исторической местностью до сих пор не сдвинулась с мертвой точки.

Частный девелопер KAN Development готов уложиться в развитие участка рядом с достопримечательностью. Именно рядом, а не на ней. Это подтверждает проект охранных зон 2008 года, утвержденный Государственной службой национального культурного наследия. Это может дать толчок к развитию местности, поскольку компания готова выполнить требования Министерства культуры и ученых и профинансировать создание там или музейной локации, или зоны отдыха. Это зависит от режимов использования территорий.

Но за все годы независимости этих режимов нет. И хотя сейчас девелопер готов финансировать археологические раскопки, которые являются первым шагом к их разработке, ситуация до сих пор не сдвинулась с мертвой точки.

"Именно основываясь на результатах раскопок, ученые могли бы предоставить уже конкретные выводы относительно "наполненности" земли артефактами, а не просто выдвигать предположения. Дальше – дело за Министерством культуры Украины. На основе выводов ученых оно должно утвердить режимы использования граничащей с достопримечательностью территории. Но предварительно согласившись, сейчас археологи копать отказываются, даже получая финансирование работ. Почему?", – задает вопрос представитель аналитического центра.

В ситуации с Китаевым есть и другой особый аспект – нежелание противников проекта вообще узнать позицию девелопера и то, что предлагает для развития местности. Борис Кушнирук вспоминает интервью основателя KAN Development Игоря Никонова, где тот рассказывал об отсутствии коммуникации и запросе от активистов. Несмотря на открытость компании, ее позиция общественным деятелям не интересна.

"Ситуация странная и придает еще больше сомнений. Ведь активисты, которые в большинстве своем являются действительно экспертами своего дела, могут направить свою профессиональность для развития местности. Присоединиться к наблюдательному совету, контролировать ход археологических раскопок, если так боятся, что ученые что-нибудь "пропустят". Это – конструктивный путь. Но, может, я чего-то не знаю, и мотивы в таком игнорировании несколько глубже и корыстнее", – пишет эксперт.

Кушнирук говорит, что путь блокировки проекта не даст никакого развития местности. Если даже вынести за скобки нарушение прав арендатора, который 17 лет платил за участки, то на них просто останется все как есть. Самозахваченная земля и загроможденность. Кушнирук приводит примеры, когда схожая общественная активность отнимала у исторических локаций возможность получили новый старт и оставляла их в упадке. Например, здание Терещенко и комплекс "Гостиный двор" на Контрактовой. Кушнирук называет этот подход "отражением ментальной "советчины" у изголовья".

"Есть частный капитал. Есть интерес к развитию территории. Потому что KAN Development не скрывает – им самим выгодно, чтобы рядом с их проектом была информационно распиарена привлекательная локация. Какой путь действительно перспективен для Китаева – очевидно. Но, к сожалению, медийное давление со стороны общественных активистов еще раз направлено на сохранение еще одной заброшенной территории в Киеве", - подытожил Борис Кушнирук.