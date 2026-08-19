Главный приоритет — безопасность детей и учителей: Кличко выступил на конференции столичных педагогов

Мэр Киева Виталий Кличко посетил конференцию столичных педагогов, которая традиционно проводится накануне нового учебного года.

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Об этом глава столицы сообщил в Telegram.

Он рассказал, что 1 сентября в 1018 учебных заведений – школ, детских садов, вузов – пойдут 361 000 детей и подростков. Из них более 16 000 детей пойдут в первые классы.

"Главный приоритет – безопасность детей и учителей. Сегодня в учебных заведениях города уже 375 000 мест в укрытиях. Это на 170 000 больше, чем было в 2022 году. В них город устанавливает резервное освещение, источники питания, системы вентиляции. В укрытиях 393 школ работает Wi-Fi. В 2024–2025 годах в учебных заведениях построили 9 сооружений двойного назначения", – отметил Кличко.

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Мэр отметил, что Киев заботится и об энергобезопасности: генераторами обеспечены 847 учебных заведений, инверторами с аккумуляторами – 210. Цель – обеспечить дополнительными источниками энергии все учебные заведения города.

"Продолжаем программу "Создание безопасной образовательной среды": физическая охрана всех школ, тревожные кнопки, круглосуточная пультовая охрана, видеонаблюдение, сигнализация, высокоскоростной интернет. Восстанавливаем и поврежденные вражескими атаками объекты. С начала полномасштабной войны пострадали 314 учебных заведений, из них 107 – в 2026 году. Уже восстановлено 205 объектов, работы продолжаются еще на 109", – написал Кличко.

Он добавил, что в учебных заведениях Киева работают более 62 500 специалистов.

"Почти 500 столичных педагогов сегодня защищают Украину с оружием в руках, 40 – отдали жизнь за свободу и независимость нашей страны. Вечная им память! Благодарю наших педагогов за профессионализм, преданность делу и веру в нашу страну", – отметил мэр.

В ходе конференции Кличко также наградил благодарностями от мэра 9 лучших педагогов столицы и родителей троих самых успешных учеников – победителей международных олимпиад.