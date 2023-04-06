'Экзамен я буду принимать на русском': в Ирпене профессор ГНУ поддерживает 'русский мир', несмотря на многочисленные жалобы студентов. Видео

В Ирпене на Киевщине преподаватель Государственного налогового университета Любовь Воробьева демонстративно читает лекции на русском языке. Студентам, которые просили перейти на государственный язык, она пригрозила, что даже экзамен по философии будет принимать на языке государства-агрессора.

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Об этом сообщил общественный деятель и волонтер Михаил Макарук, ныне защищающий Украину. Он опубликовал аудио с заявлениями преподавательницы, которая, по его словам, также оказалась поклонницей "русского мира", и призвал СБУ вмешаться (чтобы прослушать запись, доскролльте новость до конца).

"Русский мир" в… Ирпене. Да, вам не показалось, Город-Герой, где оккупанты убивали, насиловали и казнили местное население, где полгорода разгромлено в хлам. Однако, там и дальше лелеют эту заразу. Итак, знакомьтесь – профессор, Воробьева Любовь Сергеевна, преподаватель Государственного налогового университета. В ответ на просьбы студентов перейти на украинский, преподавательница начала угрожать первокурсникам принимать экзамен на русском языке. Она регулярно выкладывает материалы на русском, ведь делает так уже 35 лет и как она говорит, менять ничего не собирается", – отметил Макарук.

На видео преподавательница довольно резко реагирует на просьбу нескольких студентов преподавать предмет в украинском учебном заведении на государственном языке, ведь она "привыкла за 35 лет преподавать философию на русском". Тем, кто осмелился протестовать, Воробьева "позволяет не посещать пары" и "осваивать предмет самостоятельно", при этом обещая, что персонально у них экзамены она будет принимать на русском.

Сейчас студенты требуют увольнения Воробьева, ведь их многочисленные попытки добиться преподавания на украинском языке были проигнорированы.

Макарук также отметил, что эта преподавательница в свое время активно протестовала против установки мемориальных досок воинам, отдавшим жизнь за Украину.

"Госпожа Воробьева является активной сторонницей запретов на установку мемориальных досок погибшим за Украину Героям, активно бегала по своему универу и рассказывала, что ее выпускники "убийцы и отбросы", потому что принимают участие в АТО/ООС", – рассказал волонтер.

Макарук рассказал, что до сих пор Воробьева никак не отвечала ни за свои поступки, ни за нарушение требований образовательного процесса в Украине и положений закона о функционировании украинского языка как государственного благодаря "покровительству" декана одного из факультетов ГПУ.

"Ей сходит все с рук, потому что возглавляет факультет социально-гуманитарных технологий и менеджмента Наталья Ивановна Зыкун, доктор наук по социальным коммуникациям, профессор. Ей неоднократно сообщалось о позиции поддержки "русского мира" Воробьевой, однако никаких действий предпринято не было, поскольку ну нельзя же наказывать подружку", – подчеркнул он.

Также Макарук, ссылаясь на полученную из университета информацию, заявил, что предшественник Зыкун на должности декана собрал доказательства деятельности Воробьевой, однако нынешняя глава факультета эти материалы скрывает.

Волонтер обратился к Минобразования, Минфинансы и СБУ с призывом вмешаться в ситуацию и навести порядок в государственном вузе.

"Извините, но достало. Превселюдно обращаюсь к министру образования Оксена Лесового и Минобразования и науки Украины относительно такого позорного поведения и принятия необходимых мер. Аналогичное обращение – к Минфину и министру Марченко, поскольку данный вуз находится в вашей вотчине. Ну и привет, Служба безопасности Украина, как там у вас дела? Может пора действовать?" – написал Макарук.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове разгорелся скандал вокруг церкви УПЦ МП, переходящей в ВЦУ. Дело дошло до столкновений с участием неизвестных коренастых молодых людей, поэтому в дело вынуждена была вмешаться полиция.

Также сообщалось, что во Львове начали сносить самострой Московского патриархата: на этом участке планируют построить собор ПЦУ.