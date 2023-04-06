Во Львове начали сносить самострой московского патриархата: на участке должны построить собор ПЦУ. Фото

Во Львове начали сносить храм равноапостольного князя Владимира, который незаконно установила УПЦ Московского патриархата. Самострой расположен в районе Сыхов, на его месте должен появиться собор ПЦУ.

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Видео демонтажа постройки опубликовал на своем канале в Telegram 6 апреля глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он подчеркнул, что речь идет о последнем форпосте московской церкви во Львове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач в Facebook отметил, что благоустройством территории занимается громада ПЦУ. Она забирает "незаконные конструкции сооружения московского патриархата".

"На одном из фото – отец от ПЦУ, после молитвы и благословения которого работы начали. Все по закону. Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому не нужны", – написал он.

Как известно, храм на Сыхове уже не раз пытались демонтировать из-за незаконности его возведения. Несколько раз в храме возникали пожары, которые прихожане и настоятель церкви называли поджогами.

В начале марта 2023 года депутаты Львовского городского совета приняли решение передать религиозной громаде ПЦУ земельный участок, на котором расположен этот храм, под строительство кафедрального собора.

"Долгое время на этой территории была дискуссия между двумя религиозными громадами – московского патриархата и ПЦУ. Мы вышли на решение, позволяющие окончательно завершить историю с российской пропагандой во Львове" – отметил тогда депутат горсовета Евгений Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя ЛОР Юрий Холод 5 апреля сообщил, что громада Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП якобы проголосовала за переход в ПЦУ. Однако вокруг перехода разразился скандал, вмешалась полиция.

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