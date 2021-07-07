В Киеве организовывают "массовую" проплаченную акцию: сколько предлагают участникам "толпы"

В Киеве объявили набор массовки на неизвестное мероприятие, которое будет проходить в центре города. Людей для этого ищут через социальные сети, обещая заплатить по 150 гривен.

Соответствующим сообщением, которое появилось в местных Telegram-каналах, в среду, 7 июля, поделился журналист Андрей Алехин на своей странице в Facebook. Отметим, что мероприятие назначено на четверг, 8 июля.

"Кто в курсе – что там завтра планируется в центре за акция? По всем группам массовок срочно набирают пейзан", – написал журналист.

Как видно на изображении, автором сообщения является пользовательница, подписанная как "Света". Она сопроводила свое предложение эмодзи "SOS" – вероятно, организаторам срочно понадобились проплаченные участники акции.

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"Работа", как обещает Светлана, будет длится с 10:00 до 13:00, но может закончиться и раньше.

Для своих целей неизвестные ищут мужчин и женщин от 16 до 55 лет. "Суть: создавать вид толпы", – сказано в "вакансии".

Заплатить каждому участнику "толпы" пообещали сразу в руки после окончания мероприятия. Согласившихся призвали приводить с собой неограниченное количество друзей.

Для чего именно понадобилась массовка, в сообщении не указано. Договариваться с участниками предлагают через популярные мессенджеры Telegram или Viber.

Напомним, что в мае в Киеве под Верховной Радой вышли на проплаченную акцию протеста "Степанов должен уйти".

Как писал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в 7 июля инвесторы банка "Аркада" во время митинга перекрыли улицу Грушевского возле здания Кабинета министров Украины. Люди требовали, чтобы к ним вышли премьер-министр и министр финансов.