В Киеве против Степанова протестовали проплаченные люди, не понимающие, кто он. Видео

В Киеве под Верховной Радой Украины в понедельник, 17 мая, вышли на проплаченную акцию протеста "Степанов должен уйти" против министра здравоохранения Максима Степанова.

Оказалось, что они собрались за деньги и даже не знали, почему организовали акцию и что участников там не должно было быть вообще, сообщает "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Организаторы протеста заявили, что Степанов допустил ошибку, когда принял решение вакцинировать в Украине публичных людей, а не тяжелобольных. По их словам, это погубило много жизней. В память о них перед Радой поставили лампадки, на акции должны были быть только спикеры и журналисты. Позже туда подошли неизвестные с плакатами "Степанов должен уйти" и подписью фонда "Пациенты Украины".

Во время общения один из "протестующих" заявил, что ничего не знает про Степанова и "просто увидел митинг, взял плакат и подошел". Кроме того, журналисты сняли на видео, как этим людям платят за "работу".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова в Верховую Раду. По данным СМИ, заменить его может действующий заместитель, главный санврач страны Виктор Ляшко.