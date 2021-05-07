Под Киевом за бюджетные деньги восстанавливали советский постамент, но передумали после скандала. Фото

В Киевской области власти поселка Ракитное за бюджетные деньги обновили запрещенную в Украине коммунистическую символику на стеле, но после общественного резонанса решили снять серп и молот и перекрасить постамент.

Как пишет ТСН, звезду, другие изображения советских символов и саму конструкцию начали обновлять и красить 5 мая.

В социальных сетях опубликовали соответствующие фото и массово критиковали инициативу. Как видно на снимках, памятник покрасили в коричневый и красный цвета, а посредине находилась огромную звезду с надписью "Отечественная война".

После огласки в Ракитном решили кардинально изменить планы и вообще избавиться от запрещенного символа.

На новых фото из населенного пункта можно увидеть, что звезду демонтировали, а саму стелу с помощью спецтехники перекрасили в национальные желто-голубые цвета.

Каким был постамент до обновления:

Как ранее писал OBOZREVATEL: