Под Киевом за бюджетные деньги восстанавливали советский постамент, но передумали после скандала. Фото
В Киевской области власти поселка Ракитное за бюджетные деньги обновили запрещенную в Украине коммунистическую символику на стеле, но после общественного резонанса решили снять серп и молот и перекрасить постамент.
Как пишет ТСН, звезду, другие изображения советских символов и саму конструкцию начали обновлять и красить 5 мая.
В социальных сетях опубликовали соответствующие фото и массово критиковали инициативу. Как видно на снимках, памятник покрасили в коричневый и красный цвета, а посредине находилась огромную звезду с надписью "Отечественная война".
После огласки в Ракитном решили кардинально изменить планы и вообще избавиться от запрещенного символа.
На новых фото из населенного пункта можно увидеть, что звезду демонтировали, а саму стелу с помощью спецтехники перекрасили в национальные желто-голубые цвета.
Каким был постамент до обновления:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Днепре на крыше здания охраны автостоянки неизвестные вывесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина и советской символикой.
В марте суд во Львове вынес решение по 22-летнему парню за ношение футболки с изображением коммунистический символики. Он получил один год ограничения свободы условно, но был освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком.