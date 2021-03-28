Во Львове 22-летнему парню вынесли приговор за футболку с символикой СССР

Во Львове местного жителя осудили за ношение футболки с изображением коммунистический символики. Он получил один год ограничения свободы условно, но был освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком.

Как сообщает издание "Судебный репортер", такое решение принял Галицкий районный суд 24 марта. Отмечается, что 22-летнего Владислава Болотникова задержали в сентябре 2020 года в центре города в футболке с надписью "СССР", на которой также была изображена пятиконечная звезда с серпом и молотом.

Его признали виновным по ч.1 ст.436-1 УК – за публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима. Ему грозило лишение свободы на срок до пяти лет, но суд назначил условное наказание, учитывая совершение нетяжкого преступления и то, что подсудимый является молодым человеком и положительно характеризуется по месту жительства.

На суде он признал вину, заявил, что раскаивается и заверил, что не имел намерения совершить преступление и "пропагандировать тоталитарный режим".

Во время одного из судебных заседаний под стенами суда собирались митингующие с плакатами: "Коммунизм – преступление. Его пропаганда также преступление", "Закон один для всех" и "Пропаганда СССР – это пропаганда преступлений советского режима".

Напомним, 9 апреля 2015 года депутаты Верховной Рады Украины приняли закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани опубликовал фото документа со списком имен российских надзирателей за Львовом во время советской оккупации города.