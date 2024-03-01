Были ожесточенные и горячие дискуссии: 'Евросолидарность' дожала Киевсовет на выделение дополнительного миллиарда гривен для ВСУ

Депутаты "Европейской Солидарности" смогли дожать Киевсовет, который в конце концов поддержал выделение дополнительного миллиарда гривен на нужды ВСУ. Об этом сообщила лидер "Евросолидарности" Марина Порошенко сразу после положительного голосования.

"У меня хорошая новость. Мы сегодня наконец-то проголосовали выделение 1 миллиарда из местного бюджета столицы в поддержку Вооруженных Сил Украины. Это очень важный шаг. Шли мы к нему 2 месяца. Это было непросто. И сегодня в зале были ожесточенные и горячие дискуссии, отдельные политические силы противостояли нашему решению", – сказала Марина Порошенко.

Она поблагодарила всех депутатов, проголосовавших за поддержку ВСУ.

Это объединило весь зал и показало, что для нас очень важна победа Украины. Это только первый шаг. Я надеюсь, что в течение года мы будем еще искать деньги для того, чтобы их перечислить в поддержку ВСУ, которые сегодня так необходимы, чтобы закупать FPV дроны, чтобы закупать необходимое оружие, снаряды для противовоздушной обороны и все необходимое", – говорит Марина Порошенко.

Владимир Прокопив отметил: "команда "Европейской Солидарности" в Киевсовете профессиональная и профессиональная. Если мы готовим какой-либо проект решения, мы точно знаем, что он будет выполнен. И мы обеспечиваем, чтобы решения и наши средства максимально быстро трансформировались в средства, которыми наши герои будут уже в ближайшее время курить русскую, чтобы Украина выиграла в этой войне".

Член бюджетной комиссии Андрей Порайко рассказал, как тяжело проходило это решение.

"К большому сожалению, бюджетная комиссия пыталась саботировать принятие этого проекта решения. И отдельные депутаты продолжили этот саботаж уже в сессионном зале. Однако благодаря нашей общей позиции, благодаря нашему единству, упорной позиции "Европейской Солидарности" мы все-таки приняли этот проект решения" , – говорит депутат.

Депутат Киевсовета Динар Габибуллаев добавляет: "горжусь, что команда "Европейской Солидарности" объединила весь зал, 66 голосов, несмотря на то, что действительно были такие пылкие баталии. Объединение вокруг армии – это наш приоритет, он есть и остается, и поэтому мы призываем всех коллег последовать примеру, присоединяться и общественности это показывать, что мы едины в поддержке ВСУ".