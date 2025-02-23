Атака по ЧАЭС: спасатели обнаружили новые очаги тления. Фото

Спасатели продолжают фиксировать новые повреждения на Чернобыльской АЭС, которую более недели назад атаковала страна-агрессор. В воскресенье, 23 февраля, на саркофаге были обнаружены очередные очаги тления.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Впрочем, там добавили, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет.

"Чернобыльская АЭС: верхолазы-спасатели ГСЧС проводят работы по частичному раскрытию конструкции объекта "Укрытие" и ликвидации очагов тления на арке. Постоянно осуществляется мониторинг с использованием тепловизоров", – говорится в сообщении спасателей.

Накануне, 22 февраля, на объекте "Укрытие" Чернобыльской АЭС обнаружили новую ячейку тления, возникшую в результате российской атаки на станцию. В настоящее время спасатели проводят работы по частичному раскрытию конструкций.

Напомним, страна-террорист РФ ночью 14 февраля атаковала "Шахедом" саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Со своей стороны президент Владимир Зеленский сообщал, что дрон-камикадзе кафиров летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, и это свидетельствует о целенаправленной атаке России.

В СБУ подтвердили, что атаковавший объект дрон-камикадзе был снаряжен фугасной боевой частью.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети начали распространяться фейки о якобы выбросе радиации на Чернобыльской атомной электростанции, "который произойдет уже в ближайшее время". А также другую недостоверную информацию.

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