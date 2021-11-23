Звезда сериала "Король тигров" совершил самоубийство. Подробности

Герой сериала "Король тигров" ("Tiger King: Murder, Mayhem and Madness") Джеффри Линн Джонсон, бывший торговец рептилиями, совершил самоубийство на глазах у своей жены в ходе ссоры с ней. Мужчине было 58 лет.

Джонсон рассказал об истории Джо Экзотика в четвертом эпизоде одного из самых популярных документальных сериалов Netflix 2020 года. Как пишет CNN со ссылкой на в полицейское управление Оклахома-Сити (США), суицид герой "Короля тигров" совершил в своем гараже.

Жена Джонсона, Чарити, рассказала, что трагедия произошла во время сильной ссоры вечером 8 сентября. В это время в доме находились их дети 4 и 5 лет.

Видео дня

Согласно полицейскому отчету, Джонсон был все еще жив, когда приехали медики. У мужчины прощупывался пульс. Его оперативно госпитализировали, однако пациент умер в больнице.

Адвокат Джозефа Мальдонадо (настоящее имя Джо Экзотика) подтвердил, что разговаривал с вдовой Джонсона об инциденте.

Согласно предварительным данным полиции, психологических проблем у Джонсона ранее зафиксировано не было.

Напомним:

ранее стало известно о смерти звезды "Короля тигров" Эрика Коуи. Он бывший смотритель частного зоопарка, работавший на Джо Экзотика.

Мужчина умер в сентябре в Нью-Йорке в результате острого и хронического употребления алкоголя. Его тело было найдено в кровати.

Как писал OBOZREVATEL, 17 ноября скончался известный российский актер театра и кино Игорь Савочкин, при жизни снявшийся в культовых фильмах "Ночной дозор" и "Левиафан". Сообщается, что у артиста произошла печеночная декомпрессия.