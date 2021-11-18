Умер актер фильмов 'Ночной дозор' и 'Левиафан'

17 ноября скончался известный российский актер театра и кино Игорь Савочкин, при жизни снявшийся в культовых фильмах "Ночной дозор" и "Левиафан". Сообщается, что у артиста произошла печеночная декомпрессия.

О трагическом инциденте рассказала давняя знакомая покойного Алеся Казанцева на своей странице в Facebook. Девушка выразила соболезнования и вспомнила, каким хорошим человеком был Игорь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Автор поста не сообщила официальную причину смерти, однако по данным telegram-канала Mash у 58-летнего актера были серьезные проблемы с печенью. Кроме того, он боролся с онкологией.

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Ранее сообщалось, что Игорь попал в больницу с болями в спине. Артист рассказывал, что у него защемило нерв.

Новость о смерти известного актера шокировала тех, кто его знал. Знакомые Игоря вспоминают, что он был добрым и понимающим человеком.

"Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в Базилевсе, занимался пост-продакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера", – написала Алеся.

Среди самых известных фильмов с участием актера – "Ночной дозор", "Кука", "Любовь под прикрытием" и "Левиафан". Он также появлялся в сериалах "Эпидемия", "Домашний арест" и "Метод".

Игорь был профессиональным фехтовальщиком, любил путешествовать и учить языки.

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