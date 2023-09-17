Запрет пропаганды ЛГБТ в действии: в РФ в пиратской версии 'Барби' заблюрили поцелуй Кенов. Видео

В России запретили показ голливудских фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", поскольку они якобы "не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных русских духовных ценностей". Однако в стране-террористке нашли позорный выход из ситуации и показали зрителям в кинотеатре пиратские версии кинолент. Что интересно, "нецензурные" моменты российские псевдоморалисты и фанаты фальшивого культа семьи в фильмах заблюрили.

Так, в комедии о культовой кукле-блондинке россияне нашли эпизод с "пропагандой ЛГБТ", который, очевидно, почитали опасным, а потому скрыли от зрителей. Соответствующее видео распространили в сети.

Одним из культовых и самых любимых моментов зрителей в фильме "Барби" стал музыкальный номер Кенов. Райан Гослинг, исполняющий главную роль, спел "сентиментальную мощную балладу в стиле 80-х" под названием I'm Just Ken. Вместе с другими Кенами он станцевал феерический флешмоб под эту композицию. В разгар танца двое персонажей поцеловали Гослинга в щеки. Именно этот фрагмент показался россиянам "неприемлемым".

Видео дня

Российские зрители, которые пришли посмотреть незаконную копию комедии, не увидели этот момент в танце Кенов – его заблюрили.

"Традиционные ценности снова спасены!" – иронично шутят пользователи сети.

Напомним, в стране-террористке после двух месяцев обсуждений и попыток показать "санкционное" голливудское кино решили все же "отказать в прокатном удостоверении фильмов "Оппенгеймер" и "Барби". Но зрителей поспешили утешить – насладиться кино из-за границы будет возможно. Россия приобрела права на показ фильмов из "дружественных" Африки, Бразилии и Китая. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пропагандисты потратили 200 миллионов рублей (78 млн. грн.) на позорную картину "Свидетель", которая должна была ввести в заблуждение весь мир относительно геноциде украинцев в Буче и Ирпене. Однако старания кремлевской киностудии не оценили даже внутри страны. Лента с треском провалилась в прокате, не отбив за первый уикенд даже 4% из затраченных средств.

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