Вышел украинский трейлер к фильму 'Мятеж' с Джейсоном Стейтемом: премьера фильма уже летом

Вышел украинский трейлер напряженного зрелищного экшен-триллера "Мятеж" с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Также представлен локализованный постер фильма и названа дата его выхода на украинские экраны.

Видео дня

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм "Мятеж" выйдет 27 августа 2026 года – на неделю позже мирового релиза.

Ленту от режиссера фильма "Рейс" Жана-Франсуа Рише уже сравнивают с классикой жанра "Крепкий орешек".

Фильм "Мятеж" (Mutiny) – это новый проект с участием Джейсона Стейтема, где актер не только исполняет главную роль, но и выступает продюсером. Лента стала для него еще одним шагом в формировании собственного стиля современного экшена – жесткого, динамичного и без лишней иронии. В центре истории – герой с военным прошлым, который оказывается втянутым в смертельно опасную игру после обвинения в убийстве.

По сюжету, бывший спецназовец и офицер полиции Нью-Йорка Коул Рид(Джейсон Стейтем) сейчас работает в сфере частной охраны. Но когда его обвиняют в убийстве тайского миллиардера Тибу, он вынужден бежать и самостоятельно искать настоящего преступника – и вскоре выходит на след международного заговора.

Режиссером фильма выступил Жан-Франсуа Рише – автор напряженных криминальных драм и триллеров, известный своим умением создавать реалистичный экшен. В "Мятеже" он сочетает глобальный масштаб истории с клаустрофобным напряжением: значительная часть событий разворачивается на корабле, где герой оказывается в ловушке среди врагов. Такой подход уже сравнивают с классикой жанра вроде "Крепкого орешка", но в новом, более интенсивном сеттинге.

Проект был представлен на кинорынке Marché du Film еще на стадии разработки, сразу привлекая внимание.

Об исполнителе главной роли

Джейсон Стейтем – английский актер, получивший широкую известность благодаря сотрудничеству с режиссером Гаем Ричи в фильмах "Карты, деньги и два дымящихся ствола", "Большой куш" и "Револьвер".

Кроме этого, актер исполнил главные роли в ряде голливудских и европейских блокбастеров, в частности "Перевозчик", "Адреналин", "Война", "Смертельные гонки" и "Форсаж 8".

О режиссере

В 1997 году Жан-Франсуа Рише дебютировал с фильмом "Крек 6-Т" – жесткой историей о жизни уличных банд в пригородах Парижа.

После трех проектов во Франции режиссер отправился в США, где с согласия Джона Карпентера снял римейк его культового фильма "Нападение на 13-й участок". Обновленная версия под названием "Нападение на 13-й участок" вышла в 2005 году.

В 2008-м Рише представил биографический диптих о легендарном французском преступнике Жаке Мерине — "Враг государства № 1" и "Враг государства № 1: Легенда". Главную роль исполнил Венсан Кассель, который получил премию "Сезар" за лучшую мужскую роль, тогда как сам режиссер был отмечен за лучшую режиссуру.

В 2015 году вышла его комедия "Этот неловкий момент" – римейк одноименной ленты Клода Берри 1977 года. В фильме снялись в частности Венсан Кассель и Франсуа Клюзе.

В 2023 году вышел приключенческий фильм "Рейс" Жана-Франсуа Рише, экранизация романа "The Plane" Чарльза Камминга с Джерардом Батлером в главной роли.