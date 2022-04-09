Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию 'Оскара'. Подробности громкого скандала

Голливудскому актеру Уиллу Смиту запретили посещать "Оскар" или другие мероприятия Академии в течение следующих 10 лет, после скандала с пощечиной на церемонии. Соответствующее решение вступило в силу с 8 апреля 2022-го.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвида Рубина и Дона Хадсона. Отмечается, что изначально заседание Совета управляющих было запланировано на 18 апреля этого года, однако его ускорили из-за недавнего объявления Уилла Смита об уходе из Академии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Напомним, что 28 марта на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит дал пощечину ведущему Крису Року за шутку про жену Джаду Пинкетт-Смит о короткой прическе. Знаменитость не оценил юмор, поднялся на сцену и резко отреагировал, ударив Рока.

Ведущий в свою очередь, не растерялся и не смутился, а продолжил мероприятие. Крис Рок попытался выдать еще шутки про чету Смитов, но Уилл уже явно не был настроен на юмористическую волну. Отметим, что комик не стал обращаться в полицию, а сам актер вскоре принес извинения.

Что касается реакции Джады Пинкетт-Смит, то она написала загадочный пост в соцсети, в котором указала, что "пришло время исцелять". Ее поклонники связали эти слова с тем, что случилось на светском мероприятии.

Известная американская актриса Шеннен Доэрти также решила высказать свое мнение о случившейся ситуации, заявив, что такой ажиотаж вокруг, вероятно, постановочного конфликта не уместен, когда в Украине продолжают гибнуть люди.

"А в других новостях... в Украине умирают люди", – написала актриса, разместив два фото на личной странице в Instagram со Смитом и погибшим мирным украинцем.

Это событие стало едва ли не самым запоминающимся со всей церемонии и вылилось в громкий скандал. Многие спорят о том, было ли это постановкой, или Смит действительно так агрессивно заступился за жену.

Вскоре актер прокомментировал изданию Page Six решение киноакадемии, заявив, что "принимает и уважает их решение".

Кроме того, стоит добавить, что Крису Року вынесли благодарность за то, что тот "сохранил самообладание в чрезвычайных обстоятельствах".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что продюсер Игорь Кондратюк подверг жесткой критике церемонию премии "Оскар-2022", поскольку актеры, ведущие и организаторы обсуждали войну в Украине, однако Россию ни разу не назвали страной-оккупантом.