Появился первый трейлер "Возвращения в Хогвартс": Уотсон расплакалась, а Рэдклифф поделился переживаниями. Видео

Вышел первый официальный трейлер "Возвращения в Хогвартс" – спецэпизода киноистории о знаменитом Гарри Поттере. Главные герои франшизы – Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперт Гринт (Рон Уизли) – предстанут в своих реальных амплуа, а не в образе героев фильма.

Ролик длительностью почти 2 минуты появился на YouTube-канале HBO Max. Отметим, что по состоянию на утро 21 декабря трейлер уже посмотрели более 3,6 млн пользователей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полный фильм-продолжение Гарри Поттера выйдет 1 января 2022 года. Он посвящен 20-летию первой части франшизы ("Гарри Поттер и философский камень" зрители увидели в 2001-м).

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В трейлере исполнители главных ролей рассказали, что значили и что изменили культовые фильмы для них. Уотсон при этом расплакалась, Рэдклифф смеялся, а Гринт отметил, что он и его коллеги стали семьей.

Исполнитель роли Гарри признался: его пугало, что он уже получил свою самую большую известность и "самое важное в жизни было сделано". Однако, как сказал Рэдклифф, ему радостно видеть коллег по фильму, потому что он понимает, что "это было не так".

"Когда становится совсем темно, а времена действительно тяжелые, в Гарри Поттере есть что-то, что делает жизнь лучше", – отметила Уотсон.

Интересно, что в ретроспективном спецвыпуске писательница Джоан Роулинг не участвует. Она будет представлена в фильме только в архивных материалах. Скорее всего, это связано с анти-транс-скандалами, в которые попадала автор книг о Гарри Поттере.

Напомним, что в "Возвращении в Хогвартс" зрители увидят также Хелену Бонем Картер (Беллатриса), Робби Колтрейна (Хагрид), Рэйфа Файнса (Волан-де-Морт), Гэри Олдмана (Сириус Блэк), Имельду Стонтон (Долорес Амбридж), Тома Фелтона (Драко Малфой) и других.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на аукционе в США продали первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Книга в твердом переплете ушла с молотка за 471 тыс. долларов. Продажа стала рекордной не только для изданий про Поттера, но и в целом для коммерческих книг, изданных в XX веке.