Самая дорогая книга ХХ века – первое издание "Гарри Поттера" продано за рекордные деньги

В США на аукционе было продано первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Книга в твердом переплете ушла с молотка за 471 тыс. долларов. Продажа стала рекордной не только для книг про Гарри Поттера, но и в целом для коммерческих книг, изданных в XX веке.

Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions. В то же время отмечается: стартовая цена лота составила 75 тыс. долларов. Т.е., во время торгов она выросла более, чем в 6 раз.

"Редкое первое издание романа Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продано 9 декабря на аукционе Heritage Auctions за 471 тыс. долларов. Это – самая дорогая коммерчески опубликованная художественная книга, изданная в ХХ веке", – говорится в сообщении.

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Книга была издана в 1997 году. Тираж издания составил всего 500 экземпляров.

Британский художник создал самый дорогостоящий рождественский свитер в мире. Рисунок на нем выполнен из кристаллов Swarovski и бриллиантов, а при пошитии использовались нити из золота. Продать его он намерен за 30 тыс. фунтов (более 1 млн грн по актуальному курсу).

Об этом сообщило издание Mirror. При этом там отметили: часть вырученных средств создатель свитера – художник Эйдан Либан – собирается пожертвовать Национальной службе здравоохранения.

Либан работал над свитером с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го. При его изготовлении были использованы:

2 тыс. кристаллов Swarovski;

150 бриллиантов;

нити из золота высшей пробы (999-я);

шерсть;

хлопок;

итальянский шелк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во Франции бочку вина продали за рекордную сумму. За 228 литров Corton Renardes Grand Cru урожая 2021 года заплатили 800 тыс. евро. Таким образом цена "стандартной" бутылки в 0,75 л этого вина состаляет около 4,7 тыс. евро (более 141 тыс. грн).