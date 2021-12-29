Опубликованы новые кадры спецэпизода "Гарри Поттера": Джоан Роулинг все-таки появится. Фото

Дарья Дурова
Кино
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Возвращение в Хогвартс

В сети появились новые кадры фильма-продолжения франшизы о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс". Несмотря на слухи, что британскую писательницу Джоан Роулинг из-за ее трансфобных высказываний на съемки якобы не позвали, в спецэпизоде она все же появится.

Об этом сообщило издание The Independent, журналисты которого посмотрели новогодний фильм, посвященный 20-летию культовой истории о мальчике-волшебнике. Напомним: "Возвращение в Хогвартс" выйдет на HBO Max уже 1 января 2022 года, а украинские зрители смогут посмотреть киноленту на стриминговом сервисе OLL TV.

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Свежие фотографии со съемок спецэпизода показывают, что основное действие продолжения франшизы будет происходить в большом зале школы магии Хогвартс. Кадрами поделились в сети фан-аккаунты истории о Гарри Поттере, как Instagram-страница Club Potterhead.

Кадр из "Возвращения в Хогвартс"
Герои франшизы

Интересно, что в официальном трейлере "Возвращения в Хогвартс" не было и намека на то, что Роулинг будет там присутствовать.

В The Independent сообщили: писательница появится в кино после сцены, в которой актеры обсудят влияние книг о Поттере на них лично. Роулинг, в частности, расскажет о поиске актера на главную роль в экранизации ее книг.

"Мы просто не могли найти Гарри, и это было как-то странно и ввергало нас в панику", – призналась знаменитая писательница в фильме.

Момент, когда создатели фильма нашли актера Дэниела Рэдклиффа, Роулинг назвала "очень эмоциональным".

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"Одна из многих причин, по которым я так восхищаюсь Джей Кей, заключается в том, что сейчас книги читают миллионы людей, которые никогда в жизни не взяли бы в руки книгу. Вы вдруг осознаете силу писательства", – рассказал актер Робби Колтрейн, который сыграл Хагрида.

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Напомним, что скандалы вокруг Джей Кей Роулинг начались с ее Twitter-сообщений. В одном из них знаменитость сделала репост призыва обеспечить гигиеническими средствами для менструаций бедные регионы. Вместо слова "женщины" автор текста использовал выражение "менструирующие люди". Он подразумевал, что у транс‑мужчин тоже есть месячные, а у некоторых женщин их по разным причинам нет.

Роулинг язвительно прокомментировала это: "Люди, которые менструируют. Я уверена, что раньше для этого было какое‑то слово. Помогите мне вспомнить. Жинщины? Жойнщины? Жуниши?"

На писательницу обрушился шквал критики, хотя позже она добавила, что уважает транс‑людей.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о семи местах из фильма о Гарри Поттере, которые можно увидеть своими глазами. Например, прототипом Косого переулка служил рынок Лиденхолл, функционирующий в Лондоне уже много лет.

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