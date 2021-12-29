7 мест из фильма о Гарри Поттере, которые можно увидеть своими глазами

Зима в разгаре, а значит пора пересматривать всю серию атмосферных рождественских фильмов о Гарри Поттере. Конечно, там нет рассказов о Новом году и куче подарков под елкой. Но эта история наполнена магией, заставляющей верить в чудеса.

OBOZREVATEL подобрал 7 мест из Поттерианы, которые можно увидеть своими глазами.

Косой переулок

Центром магической жизни Великобритании в фильмах о Гарри Поттере стал так называемый "Косой переулок" – место продажи волшебных товаров. Его реальным прототипом служил рынок Лиденхолл, функционирующий в Лондоне уже много лет. Именно здесь "мальчика, который выжил" готовили к учебе в Хогвартсе.

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Платформа 9 ¾

Эта удивительная платформа сейчас действительно существует. Расположена она на лондонском вокзале Кингс-Кросс. Здесь можно надеть тематические очки и шарф и сделать фотографию с тележкой и вещами главного персонажа Поттерианы. Рядом работают сувенирные лавки, где можно накупить кучу интересных вещей.

Хогвартс-Экспресс

Поезд, которым Гарри добирался из Лондона в Хогсмид, на самом деле курсировал самым длинным и высоким виадуком Шотландии – Гленфиннаном. Это вовсе не туристическая достопримечательность, а настоящая железная дорога, которой каждый день пользуются тысячи пассажиров. Проехаться по ней стоит хотя бы ради невероятных пейзажей.

Хогвартс

Хотя в фильмах фасад школы показывали довольно редко, преданные фанаты узнали в нем средневековый замок Алнвик, расположенный в графстве Нортумберленд. Английское сооружение стало не только прототипом главного здания Хогвартса, но и самой популярной туристической локацией среди поклонников фильма.

Большой зал

По-видимому, все помнят ту сцену, где ученики Школы магии сидят за длинными столами большого зала и с волнением наблюдают за Церемонией распределения. Это помещение не создавалось специально для фильма. Оно действительно существует. Там каждый день обедают студенты колледжа Крайст-Черч Оксфордского университета. Кстати, это учебное заведение послужило сценой для многих эпизодов фильма. Сейчас здесь даже можно заказать экскурсию по Поттерианским местами.

Библиотека

Еще одно доказательство того, что Оксфордский университет стал одной из главных съемочных площадок. Местная Бодлианская библиотека многократно появлялась в разных частях фильмов о Гарри Поттере. И неудивительно, ведь у нее действительно есть какой-то магический колорит. Хоть она работает и ежедневно принимает студентов, сюда все же можно попасть на экскурсию всего за 6-15 евро. Стоимость зависит от времени пребывания в заведении.

Коридоры Хогвартса

На самом деле, длинные "лабиринты" магического университета снимались в стенах Глостерского собора. Также святыня стала декорациями для спальной комнаты Гарри, сцен с картинами, которые начали говорить и здесь находились секретная дверь Гриффиндора.

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