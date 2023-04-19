В столице прошла звездная премьера украинского мистического триллера 'Эгрегор'. Фото

18 апреля в Киеве в кинотеатре "Оскар" прошел звездный показ нового мистического украинского триллера режиссера Станислава Капралова "Эгрегор". Главную роль в нем исполнила звезда телесериала "Кофе с кардамоном", актриса Елена Лавренюк.

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Съемки "Эгрегор" длились несколько лет и проходили в Украине, Польше и Соединенных Штатах Америки еще до полномасштабного вторжения.

В картине снимались международные звезды: американский актер Омри Роуз, польские актеры Даниель Ольбрихский, Анджей Зелинский и украинская супермодель Валерия Караман. Главную роль в картине сыграла Елена Лавренюк.

Одними из волнующих моментов стали воспоминания съемочной группы об актере Павле Ли и пиротехнике Александре Суворове, принимавшие участие в создании картины, но с началом военных действий в Украине ушли на фронт и, к сожалению, погибли в бою.

“День премьеры всегда очень волнующий. Сейчас меня переполняют печальные эмоции, потому что с нами нет нашего пиротехника Александра Суворова, я до сих пор помню его эмоции, когда выходили удачные кадры со взрывами. Паша Ли, который был моим близким другом. перед каждой премьерой мы говорили друг другу слова поддержки, сейчас его тоже с нами нет. Перед премьерой мне позвонила мама Паши Ли и к сожалению, она не смогла сегодня прийти, но сказала именно такие слова, которые сказал бы мне Паша, поэтому я почувствовала, что он рядом, как ангел-хранитель. Для меня это очень особый фильм, и я рада, что он тогда согласился на эту небольшую роль, потому что актеры живут вечно, пока существует кино", – прокомментировала Елена Лавренюк.

В картине "Эгрегор" рассказывается история нью-йоркского детектива, который после получения зашифрованного послания улетает во Львов, и еще не знает, что от него зависит судьба человечества. Фильм наполнен сюжетными поворотами и основной неожиданностью станет главный секрет жизни детектива.

Продюсер фильма "Эгрегор" Сергей Лавренюк отметил, что в фильме предусмотрены события прошлого года – полномасштабное вторжение России в Украину.

“Хотел бы отметить, что в этом фильме мы предусмотрели события, которые произошли в прошлом году. Я думаю, вы увидите и проведете эти параллели, потому что сейчас Украина стоит в центре всего мира и борется за мир в нем. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на премьеру!", – поделился Сергей Лавренюк.

На мероприятии присутствовали: Олег Фагот Михайлюта, Екатерина Сильченко, Тимур Мирошниченко, Мария Яремчук, Солоха, Ольга Слонь, Вячеслав Соломко, Леся Самаева, Алексей Гладушевский и другие.

Ведущим звездного показа был Анатолий Анатолич.

Уже 20 апреля поклонники мистики и загадочных историй смогут посмотреть фильм в кинотеатрах своих городов и поддержать украинское кино.