В ''Симпсонах'' высмеяли Путина, ''уничтожающего историю для защиты'', и его длинный стол

В 16-й серии 34-го сезона мультсериала "Симпсоны" высмеяли главу РФ Владимира Путина, его диктаторскую политику и длинный стол для переговоров. Сценаристы комедии создали аллюзию на тирана, которую легко распознали зрители из Украины.

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Сюжет эпизода вращается вокруг одного из ключевых героев Кирка Ван Хутена: ему не понравилась история, которую преподавали в школе. С комментариями к серии можно ознакомиться на сайте Simpson UA (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ван Хутен захватил власть в городе и сжег все книги, чтобы исказить историю так, как он ее видит. Лозунгом диктатора стала фраза "Очистим историю ради вашей защиты".

В одном из фрагментов Мардж Симпсон решила вразумить тирана, но в кабинете застала его за длинным столом, который уже давно стал мемом в сети и ассоциируется с официальными встречами Путина.

Следует отметить, что эпизод закончился катастрофой, в которой диктатор Ван Хутен, вероятно, погиб или оказался под завалами павильона, где проходило пропагандистское мероприятие.

Украинцы быстро поняли, какие события вдохновили авторов сценария на новый эпизод.

"Шикарная серия. Очень качественно обыграли маразм х*йла, особенно со столом", "Этот длинный стол выглядит таким знакомым", "Вся серия на самом деле о Путине и о переиначивании истории, а стол – это просто очевидный референс", "Стеб над столом Путина тоже прикольный", – написали украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал о 10 сбывшихся прогнозах "Симпсонов". К примеру, задолго до политической карьеры Дональда Трампа авторы предусмотрели его президентство, а смарт-часы появились в сериале еще в 90-х.

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