Невероятно, но факт. 10 предсказаний "Симпсонов", которые сбылись. Фото

Первая серия мультимедийного сериала "Симпсоны" вышла 17 декабря 1989 года. С тех пор режиссер Мэтт Грейнинг выпустил 33 сезона, поэтому шоу считается самым длинным в истории американского кинематографа.

Зрителей этот мультфильм увлекает не только интересным сюжетом, но и рядом мистических предсказаний. Например, задолго долго до политической карьеры Дональда Трампа авторы предугадали его президентство, а смарт-часы показали в сериале еще в 90-х, за 20 лет до появления на рынке. OBOZREVATEL рассказывает о 10 сбывшихся пророчествах в "Симпсонах".

Президентство Дональда Трампа

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В 2000 году на экраны вышла серия "Симпсонов" под названием "Барт уходит в будущее", в которой Дональд Трамп стал президентом США. В этом эпизоде Барт оказывается в будущем, где кресло главы Белого дома занимал Трамп. В интервью авторы сериала заявили, что пошутили и показали путь Америки к краху.

Смарт-часы

Еще в 1995 году в мультфильме "Симпсоны" показали смарт-часы с рацией. Этот эпизод шестого сезона называется "Свадьба Лизы", и события также разворачиваются в будущем. Помимо возможности передавать голосовые сообщения, у гаджета прямоугольная форма и несколько экранов. Первый Apple Watch представили спустя почти 20 лет после выхода серии.

Смертельный вирус

Вспышка вируса была в мультике "Симпсоны" еще в 1993 году, но инфекция называлась Осака. В эпизоде жители стали зависимы от сока, поэтому все заказывали блендеры из Японии. Однако рабочие завода заболели новым типом гриппа и через кухонную технику вирус попал в город. В Спрингфилде началась массовая паника.

Кризис в Греции

В 2012 году в 23 сезоне "Симпсонов" во время выпуска политического ток-шоу с Гомером в бегущей строке снизу было написано: "Европа продала Грецию на eBay". Через три года после выхода серии Грецию накрыл экономический кризис, который долгий период не смогли побороть. Европа и МВФ требовали от власти Греции вернуть долги.

Вирус Эбола

Книгу "Интересный Джордж и вирус Эбола" герой Мардж предлагает почитать Барту в эпизоде, выпущенном в 1997 году. На обложке изображена больная обезьяна. Как известно, эти животные являются переносчиками страшной болезни. Вспышка эпидемии Эболы произошла в 2014 году.

Теракт в Нью-Йорке

В эпизоде 1997 года режиссеры предугадали теракт в США. Семья Симпсонов поехала в Нью-Йорк на автобусе за 9 долларов, а Лиза показывает брошюру, где обозначена цена проезда. Зрители заметили башни-близнецы, которые похожи на цифру 11. Через четыре года после выхода серии самолеты врезались в небоскребы, и дата 9/11 стала потрясением для всего мира.

Выступление Леди Гаги

В мультсериале часто появляются знаменитости. Авторы изобразили певицу Леди Гагу, поющую под куполом. Ровно через 5 лет звезда продемонстрировала трюк на Суперкубке. Игра на фортепиано и танцевальные элементы совпадали с теми, что были в эпизоде в 2012 году.

Нобелевская премия Бенгта Хольмстрема

В 2010 году в "Симпсонах" показали серию, где германский экономист Бенгт Хольмстрем был одним из фаворитов среди претендентов на Нобелевскую премию. Спустя шесть лет это пророчество сбылось, и ученый получил награду за вклад в экономику.

Нападение белого тигра на дрессировщика

Американских дрессировщиков Зигфрида и Роя показали в одной из серий "Симпсонов" в 1993 году. Выступление в мультике пошло не по плану, когда тигр атаковал одного из них. Это произошло в реальности через 10 лет, когда белый тигр схватил дрессировщика и потянул за кулисы. Правда, Рой опроверг нападение. Хищный зверь заметил, что хозяину стало плохо, и пытался оказать ему помощь.

Восстание сирийцев

В 12 сезоне герой Барт создает группу "хулиганов" и снимает клип, где они атакуют арабских солдат из американских самолетов. В 14 серии бомба падает на авто сирийцев, на дверях которого похожий флаг страны. Сериал "Симпсоны" в очередной раз оказался пророческим, ведь через 13 лет после премьеры в 2014 году в Сирии произошла гражданская война.

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