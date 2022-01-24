В Китае вышел культовый 'Бойцовский клуб', но цензура полностью изменила его финал

В Китае официально презентовали культовый фильм 1999 года "Бойцовский клуб", получивший совсем другой финал, нежели в оригинальной версии. Сообщается, что причиной изменений стала самоцензура.

Об этом пишет Vice, ссылаясь на собственные источники. В китайской версии кинокартины сюжет заканчивается на том, что правоохранительные органы победили злодеев (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

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Напомним, что в оригинале главный герой по имени Тайлор и его избранница Марла смотрят на взорванные преступниками здания через панорамные окна, держась за руки. Финальная сцена олицетворяет победу зла над американским правительством и правоохранительными органами, которые не смогли остановить подрывателей.

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В то же время китайцы увидели совсем другую развязку, в которой зрителям сообщают, что полиция и власть разгадали план злодеев и остановили их. Об этом написали в титрах в конце кинокартины.

"С помощью подсказки, предоставленной Тайлером, полиция быстро выяснила весь план и арестовала преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в сумасшедший дом, где он прошел психологическое лечение. Его выписали из больницы в 2012 году", – говорится в сообщении, вставленном вместо сцены взрыва.

По словам информатора, владелец авторских прав был вынужден сменить концовку и предоставить ее для одобрения правительству. Только после решения этого вопроса, ему разрешили продать права на показ китайским платформам.

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