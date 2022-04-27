Это только начало. В кинотеатрах России начали массово показывать пиратские копии голливудских фильмов

В некоторых кинотеатрах России начали проводить незаконные показы зарубежных фильмов, российский прокат которых был отменен из-за войны РФ против Украины. Так, зрители страны-агрессора успели посмотреть пиратскую копию супергеройского боевика "Бэтмен" режиссера Мэта Ривза, комедии "Не смотрите наверх" от Netflix и мультик "Я краснею" от Disney и Pixar.

Первый неофициальный киносеанс провели в Москве 21 апреля, вскоре к столице присоединились и другие города: Екатеринбург, Чита, Иваново, Якутск, Пенза и Махачкала. Об этом сообщает российская версия издания Esquire.

Показы организовывают как сами кинотеатры, так и компании, арендующие залы.

Запрет на показ "Бэтмена", как оказалось, стал большим ударом для российских кинолюбителей. Голливудская студия Warner Bros. отменила прокат фильма с Робертом Паттинсоном в России за день до премьеры, которая была назначена на 3 марта этого года. Однако "остроумные" россияне нашли выход из ситуации – скачали с торрента пиратскую версию кинокартины и показали ее без разрешения американской компании.

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Идея о проведении несогласованного кинопоказа с продажей билетов на сеанс пришла в голову режиссёру и художнику Габбилену Галычеву. Он признал незаконность таких действий, однако назвал их "художественным жестом" и "провокативной акцией", а не нарушением авторских прав.

"Это было бы очень привлекательно с информационной точки зрения, чтобы на художника Габбилена Галычева подала в суд какая-нибудь Warner Bros. Я бы от этого только выиграл. Именно тот факт, что показ мы провели вот так, и является художественным жестом", – сообщил режиссер журналистам сайта "Подъем".

Более того, как пишет российское издание "Вести", в РФ чиновники разрабатывают законопроект о так называемой "принудительной лицензии". Он поможет легализовать фильмы, сериалы, музыку и литературу из "недружественных стран", несмотря на официальные запреты производителей и авторов. Фактически в России планируют узаконить пиратство и воровство интеллектуальной собственности. Несогласие правообладателя смогут оспаривать в суде.

Отметим, новый "Бэтмен" стал одним из самых кассовых фильмов о супергероях, собрав в прокате $750 млн. Он уже вышел на стриминговых площадках. На платформе НВО Мах боевик за неделю посмотрело больше 4,1 млн человек.

В связи с таким успехом проекта Warner Bros. анонсировал работу над сиквелом "Бэтмена", в котором главную роль также исполнит Роберт Паттинсон. Неизменным останется и режиссер – Мэтт Ривз. Радостную новость для фанатов вселенной DC объявили в рамках индустриальной выставки CinemaCon в США, пишет Variety.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американская кинокомпания Paramount с 20 апреля прекратила вещание своих каналов в России из-за кровавой войны, развязанной правительством РФ в Украине. Для россиян стали недоступны такие популярные телеканалы, как Nickelodeon, MTV Russia и MTV Live HD, а также юмористический Paramount Comedy.