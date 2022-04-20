Губка Боб все. В России отключили MTV, Nickelodeon и другие каналы Paramount

Американская кинокомпания Paramount с 20 апреля прекратила вещание своих каналов в России из-за развязанной правительством РФ кровавой войны в Украине. Для россиян стали недоступными такие популярные телеканалы, как Nickelodeon, MTV Russia и MTV Live HD, а также юмористический Paramount Comedy.

Известные мультфильмы, включая "Губку Боба", "Черепашок ниндзя", "Свинку Пеппу" и другие больше не будут транслироваться на экранах России. Об этом сообщил Telegram-канал сайта для работников ростелеиндустрии "Кабельщик" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сообщении говорится, что предупреждения об отключении телеканалов стали рассылаться еще 15 апреля, а объявили о решении в середине марта 2022 года.

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"В пятницу операторы начали получать от компании Paramount (бывший Viacom) уведомления об отключении ее группы каналов с 20 апреля. Месяц назад, 16 марта, компания сообщила о своих намерениях", – написали редакторы "Кабельщика".

Известно, что причиной такого решения стала развязанная Путиным война в Украине, военные преступления против мирного населения: мародерство, убийства, изнасилования и пытки.

1 марта Paramount остановила выпуск своих фильмов в России вслед за другими крупнейшими американскими студиями – Walt Disney, Sony, Warner Bros и т.д.

С 20 апреля граждане страны-оккупанта не смогут наслаждаться музыкальными каналами, а их дети лишатся возможности просматривать старые и новые серии культовых мультсериалов.

Напомним, что в России Nickelodeon начал вещание 15 ноября 1998 года. MTV Russia, в свою очередь, начали крутить музыкальные клипы 15 сентября того же года.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская пятерка Universal, Disney, Warner Bros, Sony Pictures и Paramount не покажут новые фильмы в РФ. Разорвали договоренности с Россией также BBC Studios и Netflix.