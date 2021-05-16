В фильме 'Золушка' покажут гендерно-нейтральную фею-крестную. Фото

Стриминговый онлайн-сервис Amazon Prime показал первые кадры из фильма-мюзикла "Золушка" с актером Билли Портером, который сыграет роль гендерно-нейтральной феи-крестной.

Снимками из киноленты поделились Deadline и Entertainment Weekly. На фото видно, что фея-крестная в роли Портера предстала в золотистом объемном платье со стразами. Сам же актер взволнован, как отреагируют на его роль зрители и на возложенную на него ответственностью.

"Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального. По крайней мере, так я его играю. У магии нет гендера. Это будет классическая сказка нового поколения. Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети – готовы. Это взрослые тормозят", – рассказывал в интервью телеканалу CBS.

Большинство пользователей сети на такие перемены в интерпретации сказки отреагировали положительно. Они отметили, что с большим трепетом ждут выхода киноленты на экраны.

Напомним, Билли Портер – актер, лауреат премий "Эмми", "Тони", "Грэмми" и "Золотой глобус". Несколько лет назад он совершил каминг-аут. Актер стал известным не только благодаря своим ролям в фильме, но и его модными нарядами – звезда регулярно выходил на красные дорожки в платьях, с макияжем и модными украшениями.

К слову, новая версия "Золушки" выйдет в формате мюзикла, а продюсерами картины стали Джеймс Корден и Лео Перлман. Премьера фильма состоится в сентябре на стриминговой платформе Amazon Prime Video.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портер стал лучшим драматическим актером на премии "Эмми-2019". А на Met Gala 2019 он отличился нелепым нарядом.