В фильме 'Барби' одна из 'кукол' появилась в пижаме от украинского бренда. Фото

19 июля в Украине состоялись допремьерные показы фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, который уже успел получить статус главного кинохита года. Образы актрис, сыгравших в ленте культовых кукол, разбирают на детали и внедряют в реальную жизнь модницы по всему миру. В фильме засветился и наряд от украинского бренда.

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Так, зрители могут увидеть на экране пижаму от бренда многофункциональной одежды, одинаково подходящей как для дома, так и для улицы, Sleeper. Об этом сообщается на сайте Shopyourmovies.

В пижаме от украинского производителя в фильме красовалась президент Барбиленда, вселенной Барби, которую воплотила на экране знаменитая американская актриса Исса Рэй.

Пижамный комплект нежно-розового цвета состоит из легких шелковых штанов и жакета на пуговицах. Изюминка образа – перья на краях рукавов и штанин в тон костюма.

На сайте бренда этой пижамы в розовом цвете сейчас в наличии нет. Стоимость набора – 11 600 гривен.

Отметим, после выхода фильма "Барби" самым трендовым из всех трендов станет barbiecore – мода на все розовое, как у культовой куклы-блондинки. Эстетика Пэрис Хилтон из нулевых возвращается в совершенно новой интерпретации и обещает подарить нам множество ярких и стильных образов. Подсмотреть идеи можно в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала "Эмили в Париже". В финальной десятой серии зрители могли увидеть героиню Минди Чен, которую воплотила на экране актриса Эшли Парк, в платье от украинского бренда Overthesea.

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