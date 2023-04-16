Предстоящий фильм 'Барби' с Марго Робби задает тренд на все розовое: как носить этот цвет, чтобы не выглядеть глупо

В июле этого года на большие экраны выйдет долгожданный фильм "Барби" с Марго Робби в главной роли. А это значит, что самым трендовым из всех трендов будет barbiecore – мода на все розовое, как у культовой куклы-блондинки. Эстетика Пэрис Хилтон из нулевых возвращается в совершенно новой интерпретации и обещает подарить нам множество ярких и стильных образов.

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Однако носить фуксию, пудру и все-все-все оттенки розового – дело крайне рисковое. Образ может получиться инфантильным и утрированным. Избежать грубых ошибок в создании аутфитов а-ля Барби помогла украинская стилистка Инна Гриненко, показав в своем Instagram гармоничные сочетания в этом стиле (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Только вдумайтесь, после выхода трейлера к фильму "Барби" в поисковых системах запросы, связанные с модой этой куклы, увеличились в два раза, а поиски пушистых туфлей-мюли, которые обувает Марго Робби на видео, выросли на 115%. Более того, модницы со всего мира решили не останавливаться на одной только одежде – кажется, они планируют массово становиться блондинками, ведь поиск светлой краски для волос в Google вырос в три раза.

Поэтому сомнений нет – если хотите быть в тренде в этом году, нужно срочно пополнить свой гардероб чем-нибудь розовым. Но это не значит, что образ в стиле barbiecore целиком и полностью должен состоять из розовых вещей. Чтобы избежать уже упомянутой выше инфантильности, стоит разбавлять лук контрастами. Например, добавить к нежно-розовому платью или пиджаку грубые ботинки. Можно миксовать стили: добавить к кукольному наряду спортивные элементы.

"Сладкой ватой", как говорит Инна, иногда тоже можно побыть, если это передает ваше настроение. В таком случае сочетайте более бледные оттенки розового с кричащим малиновым. Не бойтесь экспериментировать с текстурами и материалами.

Обратите внимание на обувь ярких розовых оттенков. Такая пара туфлей или ботинок может стать отличным пятном какого-нибудь очень спокойного образа, а может станет гармоничным дополнением и без того насыщенного аутфита.

Если боитесь ярких оттенков, то пастельный розовый – ваш вариант.

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