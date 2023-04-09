Украинская комедия 'Люксембург, Люксембург' и 'Русалочка' с темнокожей актрисой: самые громкие премьеры весны-2023. Видео

Этой весной украинских киноманов ожидает немало интересных и долгожданных премьер. Фанаты отечественного кинопродукта смогут порадовать себя комедией "Люксембург, Люксембург", любители уже культового "Форсажа" увидят его юбилейную десятую часть, а также на экраны наконец-то выйдет скандальная "Русалочка" с темнокожей актрисой в главной роли.

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Об этих и других фильмах, которые нельзя пропустить в кинотеатрах Украины в апреле и мае этого года, расскажем в материале OBOZREVATEL. В подборку попали восемь предстоящих премьер.

"Люксембург, Люксембург"

Дата премьеры: 13 апреля

Многие ошибочно привыкли думать, что украинское кино – это скучно, неинтересно и некачественно. Но десятки, а то и сотни кинолент доказали, что это совсем не так. Причем доказали не только украинскому зрителю, но и зарубежному на престижных, всемирно известных фестивалях. В апреле этого года мы увидим очередной шедевр отечественного производства от режиссера Антонио Лукича. Комедия "Люксембург, Люксембург" рассказывает о братьях-близнецах, пытающихся разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется давно исчезнувший отец. Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы Курган и Agregat – братья Рамил и Амил Насировы. Премьера картины состоялась в секции Horizons 79-го Венецианского кинофестиваля. Позже она была показана на Международном кинофестивале в Торонто.

"Русалонька"

Дата премьеры: 26 мая

Это всем хорошо знакомая история о русалочке по имени Ариэль, которая решается покинуть водный мир, заключая сделку со злой ведьмой Урсулой. Как мы уточнили в начале, фильм получил статус скандального. Главную роль в нем исполнила темнокожая актриса Холли Бейли, и многие поклонники сказок Disney не оценили такое резкое отхождение от канона. Первый тизер фильма собрал рекордное для компании количество дизлайков и множество негативных комментариев. Теперь интересно узнать, какое впечатление произведет на зрителей новая адаптации "Русалочки" после ее полноценного просмотра.

"Стражи Галактики 3"

Премьера: 5 мая

Marvel этой весной обещает удивить нас новой частью фильма о героях-неудачниках, которые пытаются приспособиться к жизни на космической станции Нидения. Питер Квилл в исполнении Криса Пратта, все еще не придя в себя от потери Гаморы, должен снова объединить команду, чтобы защитить вселенную и одного из них. Если эта миссия провалится, это может стать концом Стражей, которыми мы их знаем.

"Магические двери"

Дата премьеры: 27 апреля

Если вы любите истории про магию, которая может объяснить то, что мы влюбляемся или, наоборот, перестаем любить человека, то этот фильм для вас. Кинолента расскажет о парне по имени Пол, который становится стажером тайной лондонской фирмы. Одним из первых поручений нашего героя становятся поиски самой мощной и желанной вещи в мире – Магических дверей. Эта миссия откроет для юноши неведомый мир: от подземелий, кишащих гоблинами, до самых высоких точек Гималаев.

"Форсаж 10"

Дата премьеры: 19 мая

Доминик Торетто в исполнении Вин Дизеля возвращается на большие экраны в десятом и финальном фильме легендарной саги. Эта часть франшизы, как всегда, не обойдется без роскошных спорткаров, бешенных скоростей и невероятно опасных приключений уличного гонщика и его команды, у которых появился новый недоброжелатель.

Егрегор

Дата премьеры: 20 апреля

Еще одна украинская кинолента, только на этот раз не комедия, а настоящий мрачный триллер с элементами мистики. Над ним работали команды из трех стран – Украины, США и Польши. Фильм повествует о детективе из Нью-Йорка, который получает неожиданное письмо с авиабилетом и загадочным посланием от своего университетского профессора из Киева. В помощи нуждается дочь профессора Леся. История вокруг нее запутанная и пугающая, так что главному герою придется пройти через многие испытания.

"Ренфилд"

Дата премьеры: 14 апреля

Как вам Николас Кейдж в роли Графа Дракулы? Ответ на этот вопрос станет известен уже после 14 апреля – премьеры фильма о помощнике самого известного вампира в мире. Его зовут Ренфилд и ему совсем не нравится работа прислужника Дракулы. Его босс эгоцентричен и требует выполнения самых абсурдных заданий, в то время как Ренфилд мечтает наконец выйти его его тени и изменить свою жизнь.

"Рыцари Зодиака"

Дата премьеры: 25 мая

Это киноадаптация аниме, которое стало мировой сенсацией в свое время. В центре сюжета Сейя – своевольный парень с улицы, зарабатывающий на жизнь в боях без правил, чтобы в дальнейшем отыскать похищенную много лет назад сестру. Во время одного из сражений главный герой проявляет в себе сверхъестественные способности, о которых ранее не подозревал. С этого момента его жизнь полностью меняется.

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