''Адский рай'': чем особенный сюжет мрачного аниме, от которого в восторге во всем мире

1 апреля стартовал показ адаптации известной японской манги Юдзи Каку "Адский рай", которую ждали поклонники аниме. Пока доступна всего одна серия, но зрители уже делятся своими восторженными отзывами.

Видео дня

На сайте IMBd рейтинг сериала достиг 8,8 баллов из 10, что говорит об очень хорошей реакции на премьеру. OBOZREVATEL решил рассказать, чем зрителей задел сюжет мрачного аниме (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О чем "Адский рай"

По сюжету оригинальной манги, ниндзя по имени Габимар оказался в затруднительном положении из-за подставы друзей. Все неприятные события привели его на остров Щинсенке, чьи земли скрывают немало тайн.

Главный герой, которого еще называют "Пустым", – отстраненный и загадочный, чем и понравился целевой аудитории аниме. Его цель – найти эликсир бессмертия, а иначе персонажа приговорят к смерти. На пути "Пустому" будут случаться неприятности, встречаться верные друзья и жестокие враги.

Реакция зрителей

За сутки ролик с опенингом сериала (музыкальной заставкой – ред.) собрал почти миллион просмотров. Известные блогеры во всем мире снимают свои реакции на первый эпизод, а в комментариях под каждым видео на тему "Адского рая" собираются тысячи восторженных комментариев.

Как мы писали ранее, рейтинг сериала на IMBd составил 8,8 балла. Оригинальная манга Юдзи Каку очень популярна во всем мире, что можно легко определить по количеству отзывов, написанных на разных языках. Первый эпизод уже успели перевести, в том числе и на украинский язык.

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