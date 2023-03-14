Вышел трейлер скандальной ''Русалочки'' с темнокожей актрисой, тизер которой побил рекорд дизлайков: реакция украинцев

Вышел официальный трейлер нового фильма "Русалочка" с темнокожей актрисой Холли Бейли в главной роли, тизер которого пол года назад вызвал скандальную реакцию поклонников сказок Disney. Украинцы восприняли смену канона лояльно.

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Судя по комментариям, многим зрителям понравилась игра Холли Бейли. Впрочем, иногда негативные комментарии на YouTube также можно встретить (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Скандал вокруг новой экранизации "Русалочки" разгорелся еще в 2019 году, когда стало известно, что создатели ленты отошли от канона – героини со светлой кожей с рыжими волосами и голубыми глазами. Впоследствии критики забыли о ленте, пока в 2022 году не вышел первый тизер.

Он собрал рекордное для Disney количество дизлайков и множество негативных комментариев. В то же время в сети начали распространять трогательное видео с реакцией темнокожих детей на любимого персонажа. Многие из негативно настроенных зрителей, осознав, какое значение такие изменения имеют для них, все же смягчились и изменили мнение.

Украиноязычный трейлер собрал много положительных комментариев, но и поклонников канона можно увидеть среди отзывов.

"Какой замечательный кастинг. Все герои так хороши", "Я обожаю оригинальный мультфильм. И мне не меньше нравится то, что я увидела сейчас. Актриса прекрасно играет", "Выглядит интересно и ярко. Ну пение Холли классное, здесь без вариантов", "Я не расист, но эта чрезмерная "толерантность" уже раздражает", "Кошмар. Мой любимый мультфильм детства так испоганил", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская документалка об Алексее Навальном выиграла "Оскар", а жена заключенного политика выступила с речью. О реакции украинцев на это – читайте в материале.

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