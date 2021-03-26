Топ-7 захватывающих сериалов для тех, кто думает, что видел все. Трейлеры

За время карантина мы начали больше времени проводить дома, и как следствие, пересмотрели все сериалы из списка отложенных.

Так, большинство не понаслышке знают, чем закончилась "Игра престолов" и почему после выхода "Хода королевы" стала невероятно популярной игра в шахматы. Теперь, чтобы найти стоящий сериал, потребуются часы поиска. OBOZREVATEL решил упросить жизнь фанатам сериалов и собрал рейтинг менее заметных, но не менее качественных шоу.

1. "Засланец из космоса"

Рейтинг IMDb – 8,4

Этот сериал от Syfy объединяет в себе два необычных жанра: научную фантастику и комедийную драму. Главный герой настолько харизматичен, что не проникнуться к нему симпатией просто невозможно. Даже несмотря на то, что он – пришелец, а его главная цель по прибытию на Землю – убить все живое. Инопланетянин принимает маскировку под доктора Гарри Вендершпигля и пытается ассимилироваться с людьми на время, пока не найдет свой корабль.

2. "О всех созданиях – больших и малых"

Рейтинг IMDb – 8,4

Действие сериала разворачивается в 30-х годах прошлого века. Молодой неопытный ветеринар Джеймс Хэрриот долго не может найти работу, поэтому отправляется в далекие и "дикие" уголки Йоркшира. Там он начинает практику под руководством хирурга Зигфрида Фарнона. В сериале вас ждет добрый юмор и красоты живописной Англии.

3. "Монстр"

Рейтинг IMDb – 7,8

Этот сериал основан на реальных событиях. По сюжету, 18-летняя девушка влюбляется в студента-иностранца и вскоре выходит за него замуж. Со временем она понимает, что ошиблась, а ее избранник – жестокий манипулятор и абьюзер. В картине показано, как бывает сложно уйти от человека, несмотря на всю боль, которую он причиняет.

4. "Медвежий угол"

Рейтинг IMDb – 7,2

"Медвежий угол" — шведский мини-сериал, снятый по одноименному роману Фредрика Бакмана. Действие разворачивается в небольшом провинциальном городке Бьорнстад. Дочь директора местной хоккейной команды становится жертвой изнасилования. Сериал показывает, как начинает меняться поведение соседей после произошедшей трагедии.

5. "30 сребреников"

Рейтинг IMDb – 7,2

Сериал от HBO. По сюжету, бывший боксер и экзорцист отец Вергара хочет начать новую жизнь и решает переехать в небольшой испанский город. В этом городе начинают происходить непонятные и мистические вещи. В итоге главный персонаж, заручившись поддержкой мэра и местного ветеринара, пытается раскрыть секрет проклятия.

6. "Слепцы"

Рейтинг IMDb – 7,1

В центре сюжета – журналистка Беа, которая узнает, что ее парень замешан в денежных махинациях. Девушка втайне от любимого решается на расследование его деятельности и постепенно начинает раскрывать его секреты.

7. "Скользкий путь"

Рейтинг IMDb – 6,8

Этот британский триллер с Хью Лори в главной роли рассказывает о политике, чья карьера только начинает набирать обороты. Все испортить могут только тайные подробности его личной жизни. Так сложилось, что у героя есть немало недоброжелателей, которые хотят погубить его репутацию.

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