Переводим стрелки часов: 5 интересных фильмов о путешествии во времени

В последнее воскресенье марта, в три часа ночи, украинцы переведут стрелки часов на час вперед, совершив "путешествие во времени".

Хотя бы раз в жизни каждый мечтал вернуться в прошлое или увидеть, что будет дальше. Перемещение во времени – одна из любимых тем кинематографа. OBOZREVATEL собрал 5 фильмов и сериалов о таких путешествиях

"Пришельцы из прошлого" – 2019 год

Сериал от HBO Europe показывает, как в современный мир пришли люди из прошлого. Пришельцы вернулись из разных исторических эпох – палеолита, Средневековья и XIX века. Одни не хотят познавать новые технологии, а другие прекрасно адаптируются. Картина начинается с расследования смерти женщины, которая недавно прибыла из периода викингов.

"Век Адалин" – 2015 год

В центре сюжета – Адалин, которая родилась в 1908 году и была обычной девушкой, пока не попала в страшную аварию. После травм героиня поняла, что перестала стареть. Женщина живет уже сто лет и всегда находится в поисках любви. Позже она все таки встречает настоящего мужчину, ради которого готова стать смертной и состариться.

"Ошибка времени" – 2014 год

Фильм о людях, которые могли исправлять ошибки, получая послание из будущего. Герои находят в соседской квартире прибор, который показывает снимки, сделанные на следующий день. Друзья имеют уникальную возможность опережать все плохие события. Однако, за это нужно платить – на кону будут жизни молодых людей.

"Интерстеллар" – 2014 год

Научную фантастику "Интерстеллар" режиссера Кристофера Нолана вы захотите просмотреть несколько раз. Постоянные засухи и катаклизмы побуждают людей искать способы выживания. Герои решили переселиться на другую планету. Они стремятся найти идеальное место для жизни, отправив исследователей, которые делают все, чтобы спасти человечество. В фильме не обошлось без путешествий во времени и между галактиками.

"Назад в будущее" – 1985 год

Наверняка, каждый из нас знает научно-фантастическую комедию "Назад в будущее". Кинолента стала настоящей революцией в свое время. Чего только стоило появление нового дизайна Pepsi. Сцена заказа онлайн выглядела настолько удивительно, что зрители до сих пор вспоминают в соцсетях этот эпизод.

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