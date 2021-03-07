Топ-7 вдохновляющих фильмов о настоящей любви, которые не разочаруют

На календаре уже март, а это значит, что скоро начнется весеннее пробуждение чувств. В это время всем так и хочется окунуться в мир влюбленности и искренней любви.

А пока погода не располагает к свиданиям, можно пересмотреть киноленты, которые подарят веру в то, что настоящая любовь существует. OBOZREVATEL решил собрать романтическую подборку фильмов о настоящей любви, которые на несколько часов заставят забыть о проблемах и почувствовать весну в душе.

1. "До встречи с тобой", 2016 год

Любовь ожидает нас в таких местах, где мы даже не догадываемся. Молодая 26-летняя девушка из небогатой семьи Луиза, роль которой сыграла Эмилия Кларк, нашла работу сиделки, чтобы хоть немного подзаработать денег. Ее основное дело – ухаживать за парализованным парнем Уиллом Трейнором. До несчастного случая в его жизни было все: красивые девушки, развлечения, достаток, планы и цели, но попав в аварию, он потерял смысл жизни. Этот фильм расскажет о том, как непринужденность и доброта способны открыть глаза на красоту этого мира и бесценность моментов, прожитых вместе с любимым человеком.

2. "Дневник памяти", 2004 год

Именно "Дневник памяти" является тем культовым фильмом, в котором чувство любви показано во всей его сложности и легкости одновременно. Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг смогли передать грани отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, которых разделили жизненные преграды. Интересно, что этот фильм получил ряд наград, среди которых премия канала MTV за лучший поцелуй, Teen Choice Award в номинации "Лучшее свидание в фильме" и лучшее сочетание актеров и многие другие.

3. "Дорога перемен", 2008 год

Легендарная пара Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в очередной раз появляется на экранах с непростой жизненной историей. Действие фильма происходит в середине 1950-х годов в одном из пригородов Нью-Йорка. До брака Эйприл и Фрэнк мечтали о том, чтобы проживать каждое мгновение жизни и дышать полной грудью, однако рутина и быт поглотили обоих.

4. "Дорогой Джон", 2010 год

Эта мелодрама наполнена настоящими эмоциями и чувствами. Солдат армии США Джон Тайри проводит две недели со студенткой Саванной, в которую по уши влюбляется. Однако по истечении отпуска он должен отправиться в Европу на место постоянной службы. Масштабная трагедия, которая произошла 11 сентября 2001 в Нью-Йорке, меняет весь спектр будущих планов влюбленных. Джон решает не возвращаться к девушке, несмотря на данное обещание, а Саванна продолжает писать письма своему любимому.

5. "Клятва", 2012 год

Рассказ о любви этих героев покорил весь мир. Дело в том, что фильм основан на реальной истории о супружеской паре, которая попадает в автокатастрофу. По сюжету, Пейдж и Лео после инцидента остались живы, однако Пейдж потеряла память и не смогла вспомнить своего мужа. Ничего не помогало ей восстановить воспоминания, поэтому Лео заново взялся влюблять в себя жену.

6. "Вечное сияние чистого разума", 2004 год

Фильм показывает, что случилось бы с бывшими, если бы появилась машина, которая позволяет избавиться от любых воспоминаний. Герои "Вечного сияния чистого разума" – Джоэль и Клементина (Джим Керри и Кейт Уинслет) решают выбросить друг друга из головы. Но в памяти Джоэля остались самые нежные воспоминания об отношениях с Клементиной, и чем меньше он помнил, тем сильнее была его любовь. Несмотря на весь фантастический антураж, кино получилось довольно грустным.

7. "500 дней лета", 2009 год

По сюжету, главный герой Том Хэнсон (Джозеф Гордон-Левитт) работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он влюбляется в свою коллегу Саммер (Зои Дешанель) и решает, что она – "та, единственная". Но их роман не клеится из-за того, что Саммер больше нравятся свободные отношения без обязательств. Нарратив фильма то забегает вперед, то возвращается, последовательно раскрывая историю непростых взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

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