Что посмотреть на Netflix: новинки под любое настроение

Популярный стриминговый сервис Netflix постоянно радует нас стоящими новинками, за выходом которых очень сложно уследить.

А выбрать что-то под определенное настроение бывает и вовсе трудной задачей. Подбор ленты, идеально подходящей для конкретного момента, занимает чуть ли не столько же времени, сколько сам просмотр. OBOZREVATEL предлагает присмотреться к последним фильмам и сериалам от Netflix.

В условиях нашей современности нет ничего важнее, чем научиться отключаться от проблем и настраиваться на волну позитива. С этой задачей легко справятся такие комедийные фильмы:

"Пара на праздники"

"Калейдоскоп поцелуев 2"

"Бунтарка"

"Хэллоуин Хьюби"

"Юные спасатели Малибу. Следующая волна"

"Руководство для нянь: как поймать монстра"

Если вы готовы ждать, Netflix порадует вас третьим сезоном уже легендарного сериала "Половое воспитание" и лентой "Блондинка" о вымышленной жизни Мэрилин Монро.

Пасмурные дни, холод, аврал на работе и невозможность отправиться в долгожданное путешествие по Европе только способствуют депрессии и нежеланию радоваться. Но даже грустить лучше в хорошей компании. К примеру, вместе с отличными сериалами и фильмами:

Порой за рутинной работой и неотложными делами нам хочется вспомнить, каково это – снова влюбиться, ощущать бабочки в животе и отдаваться с головой страсти, не думая о последствиях. Что будет, если так сделать, можно узнать, досмотрев эти фильмы и сериалы о самом прекрасном человеческом чувстве:

"365 дней"

"Малкольм и Мари"

"Ребекка"

"В ее глазах"

Парадоксально, но, глядя на то, как люди бьют друг друга по разным частям тела и стреляют во все, что движется, мы расслабляемся. Также боевики и экшен с легкостью отвлекают нас от реальности. Предлагаем небольшую подборку последних рейтинговых фильмов в этом жанре:

"Бессмертная гвардия"

"Проект "Сила"

"Красное уведомление"

"Шальная пуля"

Кроме того в списке ожидаемых в этом жанре – самый дорогой фильм на Netflix "Человек в сером". Его бюджет ($200 млн) сопоставим с бюджетом кинокомикса "Мстители: Финал" и фантастического триллера "Довод". Кинолента выйдет уже в этом году, однако точная дата пока не названа.

Сейчас особенно хочется заглянуть в будущее и убедиться: все обязательно будет хорошо. Ну, или на конкретном примере фильмов и сериалов о постапокалипсисе понять: все могло быть гораздо хуже. Самые популярные фантастические проекты Netflix предлагают сделать именно это.

"Племена Европы"

"Сквозь снег" (2 сезон)

"Видоизмененный углерод: Восстановленный"

"Эпидемия"

"Дождь" (3 сезон)

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