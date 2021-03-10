Что посмотреть на Netflix: новинки под любое настроение

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Кино
3,4 т.
Что посмотреть на Netflix: новинки под любое настроение

Популярный стриминговый сервис Netflix постоянно радует нас стоящими новинками, за выходом которых очень сложно уследить.

А выбрать что-то под определенное настроение бывает и вовсе трудной задачей. Подбор ленты, идеально подходящей для конкретного момента, занимает чуть ли не столько же времени, сколько сам просмотр. OBOZREVATEL предлагает присмотреться к последним фильмам и сериалам от Netflix.

Настроение: смеяться

В условиях нашей современности нет ничего важнее, чем научиться отключаться от проблем и настраиваться на волну позитива. С этой задачей легко справятся такие комедийные фильмы:

  • "Пара на праздники"

  • "Калейдоскоп поцелуев 2"

  • "Бунтарка"

  • "Хэллоуин Хьюби"

  • "Юные спасатели Малибу. Следующая волна"

  • "Руководство для нянь: как поймать монстра"

Если вы готовы ждать, Netflix порадует вас третьим сезоном уже легендарного сериала "Половое воспитание" и лентой "Блондинка" о вымышленной жизни Мэрилин Монро.

Настроение: погрустить

Пасмурные дни, холод, аврал на работе и невозможность отправиться в долгожданное путешествие по Европе только способствуют депрессии и нежеланию радоваться. Но даже грустить лучше в хорошей компании. К примеру, вместе с отличными сериалами и фильмами:

  • "Ход королевы"

  • "Новости со всего света"

  • "Фрагменты женщины"

  • "Голливуд"

  • "Белые линии"

Настроение: любить

Порой за рутинной работой и неотложными делами нам хочется вспомнить, каково это – снова влюбиться, ощущать бабочки в животе и отдаваться с головой страсти, не думая о последствиях. Что будет, если так сделать, можно узнать, досмотрев эти фильмы и сериалы о самом прекрасном человеческом чувстве:

  • "365 дней"

  • "Малкольм и Мари"

  • "Ребекка"

  • "В ее глазах"

Настроение: боевое

Парадоксально, но, глядя на то, как люди бьют друг друга по разным частям тела и стреляют во все, что движется, мы расслабляемся. Также боевики и экшен с легкостью отвлекают нас от реальности. Предлагаем небольшую подборку последних рейтинговых фильмов в этом жанре:

  • "Бессмертная гвардия"

  • "Проект "Сила"

  • "Красное уведомление"

  • "Шальная пуля"

Кроме того в списке ожидаемых в этом жанре – самый дорогой фильм на Netflix "Человек в сером". Его бюджет ($200 млн) сопоставим с бюджетом кинокомикса "Мстители: Финал" и фантастического триллера "Довод". Кинолента выйдет уже в этом году, однако точная дата пока не названа.

Настроение: мечтать о будущем

Сейчас особенно хочется заглянуть в будущее и убедиться: все обязательно будет хорошо. Ну, или на конкретном примере фильмов и сериалов о постапокалипсисе понять: все могло быть гораздо хуже. Самые популярные фантастические проекты Netflix предлагают сделать именно это.

  • "Племена Европы"

  • "Сквозь снег" (2 сезон)

  • "Видоизмененный углерод: Восстановленный"

  • "Эпидемия"

  • "Дождь" (3 сезон)

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