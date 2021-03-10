Что посмотреть на Netflix: новинки под любое настроение
Популярный стриминговый сервис Netflix постоянно радует нас стоящими новинками, за выходом которых очень сложно уследить.
А выбрать что-то под определенное настроение бывает и вовсе трудной задачей. Подбор ленты, идеально подходящей для конкретного момента, занимает чуть ли не столько же времени, сколько сам просмотр. OBOZREVATEL предлагает присмотреться к последним фильмам и сериалам от Netflix.Настроение: смеяться
В условиях нашей современности нет ничего важнее, чем научиться отключаться от проблем и настраиваться на волну позитива. С этой задачей легко справятся такие комедийные фильмы:
"Пара на праздники"
"Калейдоскоп поцелуев 2"
"Бунтарка"
"Хэллоуин Хьюби"
"Юные спасатели Малибу. Следующая волна"
"Руководство для нянь: как поймать монстра"
Если вы готовы ждать, Netflix порадует вас третьим сезоном уже легендарного сериала "Половое воспитание" и лентой "Блондинка" о вымышленной жизни Мэрилин Монро.Настроение: погрустить
Пасмурные дни, холод, аврал на работе и невозможность отправиться в долгожданное путешествие по Европе только способствуют депрессии и нежеланию радоваться. Но даже грустить лучше в хорошей компании. К примеру, вместе с отличными сериалами и фильмами:
"Новости со всего света"
"Фрагменты женщины"
"Голливуд"
"Белые линии"
Порой за рутинной работой и неотложными делами нам хочется вспомнить, каково это – снова влюбиться, ощущать бабочки в животе и отдаваться с головой страсти, не думая о последствиях. Что будет, если так сделать, можно узнать, досмотрев эти фильмы и сериалы о самом прекрасном человеческом чувстве:
"365 дней"
"Малкольм и Мари"
"Ребекка"
"В ее глазах"
Парадоксально, но, глядя на то, как люди бьют друг друга по разным частям тела и стреляют во все, что движется, мы расслабляемся. Также боевики и экшен с легкостью отвлекают нас от реальности. Предлагаем небольшую подборку последних рейтинговых фильмов в этом жанре:
"Бессмертная гвардия"
"Проект "Сила"
"Красное уведомление"
"Шальная пуля"
Кроме того в списке ожидаемых в этом жанре – самый дорогой фильм на Netflix "Человек в сером". Его бюджет ($200 млн) сопоставим с бюджетом кинокомикса "Мстители: Финал" и фантастического триллера "Довод". Кинолента выйдет уже в этом году, однако точная дата пока не названа.Настроение: мечтать о будущем
Сейчас особенно хочется заглянуть в будущее и убедиться: все обязательно будет хорошо. Ну, или на конкретном примере фильмов и сериалов о постапокалипсисе понять: все могло быть гораздо хуже. Самые популярные фантастические проекты Netflix предлагают сделать именно это.
"Племена Европы"
"Сквозь снег" (2 сезон)
"Видоизмененный углерод: Восстановленный"
"Эпидемия"
"Дождь" (3 сезон)
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