Топ-7 захопливих серіалів для тих, хто думає, що бачив усе. Трейлери

За час карантину ми почали більше часу проводити вдома і, як наслідок, переглянули всі серіали зі списку відкладених.

Так, більшість із нас не з чуток знає, чим закінчилася "Гра престолів" і чому після виходу "Ходу королеви" стала неймовірно популярною гра в шахи. Тепер, щоб знайти гарний серіал, потрібно присвятити години пошукам. OBOZREVATEL вирішив спростити життя фанатам серіалів і зібрав рейтинг менш помітних, але не менш якісних шоу.

1. "Засланець із космосу"

Рейтинг IMDb – 8,4

Цей серіал від Syfy об'єднує в собі два незвичайних жанри: наукову фантастику і комедійну драму. Головний герой настільки харизматичний, що не перейнятися до нього симпатією просто неможливо. Навіть попри те, що він – прибулець, а його головна мета після прибуття на Землю – вбити все живе. Інопланетянин приймає маскування під лікаря Гаррі Вендершпігля й намагається асимілюватися з людьми на час, поки не знайде свій корабель.

2. "Про всі створіння – великі і малі"

Рейтинг IMDb – 8,4

Дія серіалу розгортається в 30-х роках минулого століття. Молодий недосвідчений ветеринар Джеймс Герріот довго не може знайти роботу, тому вирушає в далекі та "дикі" куточки Йоркшира. Там він починає практику під керівництвом хірурга Зігфріда Фарнона. У серіалі на вас чекає добрий гумор і краєвиди мальовничої Англії.

3. "Монстр"

Рейтинг IMDb – 7,8

Цей серіал заснований на реальних подіях. За сюжетом 18-річна дівчина закохується в студента-іноземця і незабаром виходить за нього заміж. Згодом вона розуміє, що помилилася, а її обранець – жорстокий маніпулятор і аб'юзер. У картині показано, як буває складно піти від людини, незважаючи на весь біль, який вона завдає.

4. "Ведмежий кут"

Рейтинг IMDb – 7,2

"Ведмежий кут" – шведський мінісеріал, знятий за однойменним романом Фредріка Бакмана. Дія розгортається в невеликому провінційному містечку Бьорнстад. Дочка директора місцевої хокейної команди стає жертвою зґвалтування. Серіал показує, як починає змінюватися поведінка сусідів після трагедії, що сталася.

5. "30 срібняків"

Рейтинг IMDb – 7,2

Серіал від HBO. За сюжетом колишній боксер і екзорцист отець Вергара хоче почати нове життя й вирішує переїхати в невелике іспанське місто. У цьому місті починають відбуватися незрозумілі та містичні речі. У підсумку головний персонаж, заручившись підтримкою мера та місцевого ветеринара, намагається розкрити секрет прокляття.

6. "Сліпці"

Рейтинг IMDb – 7,1

У центрі сюжету – журналістка Беа, яка дізнається, що її хлопець замішаний у грошових махінаціях. Дівчина потай від коханого вирішується на розслідування його діяльності й поступово починає розкривати його секрети.

7. "Слизький шлях"

Рейтинг IMDb – 6,8

Цей британський трилер із Г'ю Лорі в головній ролі розповідає про політика, чия кар'єра тільки починає набирати обертів. Усе зіпсувати можуть тільки таємні подробиці його особистого життя. Так склалося, що в героя є чимало недоброзичливців, які хочуть зіпсувати його репутацію.

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