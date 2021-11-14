Топ-5 зарубежных сериалов, популярных в СССР

В советское время редко можно было увидеть на экранах именно зарубежные сериалы или фильмы. Когда "телевизионные боссы" покупали этот продукт, – целевая аудитория с восхищением следила за любимыми героями и динамичным сюжетом. Интересно было взглянуть на менталитет и ценности людей из-за границы.

OBOZREVATEL подготовил подборку сериалов, ставших в СССР популярными.

Дата выхода на экраны в СССР: 16 октября 1988 года.

Страна: Бразилия

События происходят в Бразилии в 1868 году. Изаура работает на фазенде. Она мечтает перестать быть рабыней, но никак не может освободиться. Позднее в нее влюбляется сын командора, и сюжет разворачивается вокруг их взаимоотношений: мужчина хочет насильно сделать красавицу своей любовницей. В 65-й серии женщина решает убегать в США, где, по ее словам, рабство уже три года отменили.

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Сегодня этот сериал вряд ли стал бы популярен из-за некачественной съемки и предсказуемости сценария. Успех в СССР связан с новизной формата. Для советской публики "Рабыню Изауру" сократили: из 100 серий сделали 30, длительность каждой – полчаса.

Дата выхода на экраны в СССР: 12 ноября 1966 года.

Страна: Польша

Танкисты каждый день воюют за освобождение территорий Польши от немецких захватчиков. Их служба сложна, но солдаты не жалуются. Даже на фронте они ищут способы развлечься.

Этот польский сериал не раз транслировали в советские времена. Зрителям понравился динамичный сюжет и неординарный персонаж – пес, ставший одним из главных героев. До сих пор рейтинги этой картины высокие.

Дата выхода на экраны в СССР: 30 июля 1986 года.

Страны: Италия, Франция, Германия, Великобритания.

В Италии жестоко убивают руководителя уголовного розыска. Его кресло занимает опытный полицейский Коррадо, прибывающий в небольшой город со своей семьей. Основная его задача – найти и арестовать убийцу предшественника.

Этот детективный сериал хоть и снимался давно, но до сих пор – один из лучших в своем жанре. А все благодаря качественному сценарию и убедительной игре актеров.

Дата выхода на экраны в СССР: январь 1970г.

Страна: США

Дельфин по имени Флиппер – сообразительный друг охранника морского заповедника Портрета Рикса и его сыновей. Их общая цель – борьба со злоумышленниками.

Сериал смотрели как взрослые, так и дети. Им импонировал сюжет и красочные кадры с отношениями дельфина и его друзей. "Флиппер" даже сегодня пользуется большим спросом среди ценителей качественных сериалов.

Дата выхода на экраны в СССР: 1971 год.

Страна: Великобритания.

История о дружеской семье, защищающей свои права и ценности. Далее один из ее членов – Симс Форсайт – женится на красавице Ирэн. После этого внутри семьи начинаются конфликты. События происходят от викторианской эпохи до 1920-х годов.

Сюжет для сериала взят из одноименной трилогии английского писателя Джона Голсуорси. В СССР "Сагу о Форсайтах" ежедневно смотрели более 30 миллионов зрителей.

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