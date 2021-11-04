Первому фильму о Гарри Поттере – 20 лет: как изменилась жизнь самого известного волшебника столетия

Ровно 20 лет назад, 4 ноября 2001 года, на больших экранах впервые показали историю о "мальчике, который выжил". Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер тут же полюбились многомиллионной публике, а сейчас, спустя столько лет, у них продолжают появляться новые фанаты.

Для детей-актеров поттериана, без преувеличений, стала смыслом жизни. Исполнитель главной роли Дэниеэл Рэдклифф в многочисленных интервью признавался, что проводил на съемочной площадке 24 часа в сутки, рос вместе со своим персонажем и многому у него учился. OBOZREVATEL узнал, как изменилась жизнь самого популярного ученика Хогвартса.

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"Гарри Поттер и философский камень" влюбил в себя не только сказочной атмосферой и непредсказуемыми сюжетными поворотами, но и обаятельным 11-летним мальчиком в круглых очках и со шрамом на лбу. Гениальное перевоплощение юного Дэниэла Рэдклиффа позволило ему в 2009 году стать самым высокооплачиваемым актером десятилетия и попасть в Книгу рекордов Гиннеса (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Как и многие популярные в детстве актеры, Дэн прошел через проблемы с алкоголем. К счастью, он сумел избавиться от зависимости и продолжил сниматься в кино. Выйти из такого популярного образа оказалось непросто. Зрители часто не воспринимали Рэдклиффа в других ролях и продолжали называть его Гарри Поттером даже в успешных "Джунглях" и "Викторе Франкенштейне". Тем не менее, 32-летний Дэниэл все еще открывает в себе новые амплуа.

Что посмотреть с НЕ Гарри Поттером:

"Побег из Претории", 2020

Фильм погружает в 70-е годы прошлого столетия. В Южной Африке царит расовая дискриминация, а местные власти не собираются влиять на ситуацию. Тогда двое активистов начинают распространять агитационные листовки и попадают за решетку. Они знают, что правы, поэтому решаются сбежать из самой жестокой тюрьмы страны.

"Человек-швейцарский нож", 2016

А этот арт-хауз до сих пор вызывает у зрителей многочисленные споры. Кто-то считает его гениальным, а кто-то слишком непонятным. В начале фильма мы знакомимся с Хэнком, который неизвестно когда попал на необитаемый остров и решается покончить с собой. Как вдруг, к берегу океана прибивает труп человека. Вскоре оказывается, что труп вполне себе жив и именно он может помочь спастись Хэнку.

"Дружба и никакого секса?", 2013

История стара как мир, но по-прежнему интересна и захватывающая. Одинокий Уоллес знакомится с очаровательной Чэнтри. Он понимает, что это любовь всей его жизни. Внимательный читатель заметил, что Чэнтри была очаровательной, но не одинокой. Да, у нее есть парень. Персонаж Рэдклиффа уверяет ее и себя, что можно просто оставаться друзьями. Надолго ли его хватит?

"Убей своих любимых", 2013

1940-е годы. Частично биографическая история о студенческой жизни пока еще неизвестного американского поэта Аллена Гинзберга. Фильм об эмоциях, которые каждому человеку когда-то предстоит испытать впервые. Аллен влюбляется, но не в того человека. И это светлое чувство приводит к непоправимому.

"Абсолютная власть", 2016

Эта работа Рэдклиффа, по мнению многих кинокритиков, считается одной из самых успешных в "постгаррипоттерский" период. Он сыграл агента ФБР, которому нужно было внедриться в группировку неонацистов. Погружение в образ ломает героя.

Многих фанаток (и даже фанатов) Рэдклиффа волнует не так карьера актера, как его личная жизнь. 32-летний исполнитель Гарри Поттера не женат, однако он давно не холост. Со своей спутницей Эрин Дарк мужчина познакомился в далеком 2013-м году на сьемках драмы "Убей своих любимых". В фильме у них была постельная сцена, после которой, по словам Дэна, и стали неразлучны. Вот уже сколько лет поклонники ждут от пары новостей о свадьбе, но звезды о личной жизни ничего не говорят. А ведь Гарри в это время уже отправлял собственных детей на учебу в Хогвартс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дэниэл Рэдклифф, который воплотил на экране роль знаменитого волшебника Гарри Поттера, получил за съемки в первой части сумму, которую до сих пор не может потратить.