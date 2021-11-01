Как угадать концовку любого фильма. Видео

Блоггерша и креативная консультантка Сончи Уточкина рассказала о малоизвестной схеме, по которой можно предусмотреть концовку любого фильма и книги. Автор уверяет, что теперь ей не интересно смотреть кинокартины от кульминации сюжета.

Благодаря принципу "трех боев", придуманному писателем Сиддом Филдом, с легкостью можно предсказать, закончится ли история хэппи-эндом или трагическим финалом. Схему художника на примерах блоггерша разобрала на стоящей странице в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Суть мнения заключается в том, что на протяжении фильма главный герой сталкивается с тремя "боями", представляющими собой завязку, кульминацию и развязку.

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В начале зрителям демонстрируют определенную ситуацию, к которой персонаж не готов, поэтому терпит неудачу или странным образом выигрывает. Первую часть фильма он активно готовится ко второму "бою".

Именно во время кульминации можно вычислить почти со 100% точностью, на какую концовку нужно рассчитывать. Если во время столкновения с проблемой герой снова проигрывает, скорее всего сценаристы подготовили положительный финал.

Однако, в случае, когда уже в середине фильма жизнь налаживается, а зрители верят, что их ждет хэппи-энт, их мечты жестоко разбиваются.

Так, например, в киноленте "Титаник" юные Роуз и Джек сталкиваются на палубе и влюбляются друг в друга, однако их ждет осуждение со стороны семьи девушки, не позволяющие им быть вместе. Перед тем, как корабль начал тонуть, пара убегает ото всех и фактически признается в любви друг другу.

Второй "бой" выигран, враги побеждены, а зрители ждут, что красивая история любви будет продолжаться вечно. Несмотря на положительное развитие событий, молодым людям не суждено было встретить старость вместе, ведь Джек трагически умирает в холодном океане.

Сончи Уточкина утверждает, что схема Сида Филда работает почти всегда, однако бывают исключения. Иногда сценаристы запутывают сюжет насколько, что трудно обнаружить, когда именно происходят три "боя", поэтому интрига сохраняется до самого конца.

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