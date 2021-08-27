5 захватывающих сериалов от Netflix и Hulu, которые нельзя пропустить. Трейлеры
Шоураннеры Netflix и Hulu решили порадовать своих зрителей достойными новинками к концу лета. Впереди – дождливые осенние вечера, их можно приятно провести с чашкой чая и с одним из этих сериалов.
В этой подборке вас ждет новая экранизация Лианы Мориарти с Николь Кидман, хоррор-сериал от создателя "Ганнибала" и многое другое. OBOZREVATEL собрал все доступные к просмотру горячие новинки августа 2021 года.
1. Девять совсем незнакомых людей (Nine Perfect Strangers)
Выход сериала: с 18 августа на Hulu.
Сериал удивит необычным сюжетом и безумными героями. По сюжету экранизации романа Лианы Мориарти, девять человек приезжают на неделю на элитный курорт в Австралии. У каждого из них есть свои проблемы: самоубийство сына, ожирение, муж-абьюзер, физическая травма, трудный разрыв с любимым.
Владелица отеля Маша (Николь Кидман) готова помочь своим постояльцам, обещает им "преображение и исцеление". Однако ее методы вызывают сомнение, да и сами отдыхающие таят много мрачных секретов.
2. Новый вишневый вкус (Brand New Cherry Flavor)
Выход сериала: с 13 августа на Netflix.
"Новый вишневый вкус" – это хоррор-проект Ника Антоска с Розой Салазар в главной роли. Интересно, что премьера состоялась в пятницу, 13-го.
События сериала разворачиваются в девяностые годы прошлого столетия. В центре повествования – Лайза Нова, многообещающий молодой режиссер. У нее большие планы в Голливуде, однако им не суждено сбыться.
Лайза попадает в другой мир с киллерами, зомби и проклятьями. И выживать ей придется самой.
3. Кафедра (The Chair)
Выход сериала: с 20 августа на Netflix.
Трагикомичный мини-сериал расскажет о женщине-профессоре, которая неожиданно становится заведующей кафедрой престижного университета.
Студентов на факультете литературы становится все меньше, и она решила исправить эту ситуацию, заменив старых преподавателей на новых.
Главную роль в сериале исполнила актриса Сандра О ("Убивая Еву", "Анатомия страсти").
4. Кликбейт (Clickbait)
Выход сериала: с 25 августа на Netflix.
Американо-австралийский мини-сериал от Netflix раскроет тему влияния социальных сетей на нашу жизнь. Главный герой сериала – примерный семьянин Ник Брюэр.
Однажды его похищают, а потом в интернете появляется видео, на котором Ник признается, что он абьюзер. Пока видео не наберет пять миллионов просмотров, Брюэр будет жить. А вот если оно перейдет указанную отметку, мужчина трагически умрет.
5. Псы резервации (Reservation Dogs)
Выход сериала: 9 августа на Hulu.
Комедийный сериал от Тайки Вайтити и Стерлина Харджо покажет пародию на культовый фильм Квентина Тарантино.
Главные герои – не безжалостные бандиты, а неблагополучные подростки, проживающие в одной из резерваций Оклахомы. Парни больше всего на свете мечтают вырваться из опостылевшего им места и уехать в Калифорнию.
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