5 захватывающих сериалов от Netflix и Hulu, которые нельзя пропустить. Трейлеры

Шоураннеры Netflix и Hulu решили порадовать своих зрителей достойными новинками к концу лета. Впереди – дождливые осенние вечера, их можно приятно провести с чашкой чая и с одним из этих сериалов.

В этой подборке вас ждет новая экранизация Лианы Мориарти с Николь Кидман, хоррор-сериал от создателя "Ганнибала" и многое другое. OBOZREVATEL собрал все доступные к просмотру горячие новинки августа 2021 года.

1. Девять совсем незнакомых людей (Nine Perfect Strangers)

Выход сериала: с 18 августа на Hulu.

Сериал удивит необычным сюжетом и безумными героями. По сюжету экранизации романа Лианы Мориарти, девять человек приезжают на неделю на элитный курорт в Австралии. У каждого из них есть свои проблемы: самоубийство сына, ожирение, муж-абьюзер, физическая травма, трудный разрыв с любимым.

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Владелица отеля Маша (Николь Кидман) готова помочь своим постояльцам, обещает им "преображение и исцеление". Однако ее методы вызывают сомнение, да и сами отдыхающие таят много мрачных секретов.

2. Новый вишневый вкус (Brand New Cherry Flavor)

Выход сериала: с 13 августа на Netflix.

"Новый вишневый вкус" – это хоррор-проект Ника Антоска с Розой Салазар в главной роли. Интересно, что премьера состоялась в пятницу, 13-го.

События сериала разворачиваются в девяностые годы прошлого столетия. В центре повествования – Лайза Нова, многообещающий молодой режиссер. У нее большие планы в Голливуде, однако им не суждено сбыться.

Лайза попадает в другой мир с киллерами, зомби и проклятьями. И выживать ей придется самой.

3. Кафедра (The Chair)

Выход сериала: с 20 августа на Netflix.

Трагикомичный мини-сериал расскажет о женщине-профессоре, которая неожиданно становится заведующей кафедрой престижного университета.

Студентов на факультете литературы становится все меньше, и она решила исправить эту ситуацию, заменив старых преподавателей на новых.

Главную роль в сериале исполнила актриса Сандра О ("Убивая Еву", "Анатомия страсти").

4. Кликбейт (Clickbait)

Выход сериала: с 25 августа на Netflix.

Американо-австралийский мини-сериал от Netflix раскроет тему влияния социальных сетей на нашу жизнь. Главный герой сериала – примерный семьянин Ник Брюэр.

Однажды его похищают, а потом в интернете появляется видео, на котором Ник признается, что он абьюзер. Пока видео не наберет пять миллионов просмотров, Брюэр будет жить. А вот если оно перейдет указанную отметку, мужчина трагически умрет.

5. Псы резервации (Reservation Dogs)

Выход сериала: 9 августа на Hulu.

Комедийный сериал от Тайки Вайтити и Стерлина Харджо покажет пародию на культовый фильм Квентина Тарантино.

Главные герои – не безжалостные бандиты, а неблагополучные подростки, проживающие в одной из резерваций Оклахомы. Парни больше всего на свете мечтают вырваться из опостылевшего им места и уехать в Калифорнию.

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