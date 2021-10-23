Топ-5 лучших фильмов и сериалов с Эмилией Кларк, которые растрогают до слез

Голливудская актриса Эмилия Кларк 23 октября отмечает юбилей. Ей исполнилось 35 лет.

В 2019 году журнал Time включил ее в список топ-100 самых влиятельных женщин в мире. А за свою карьеру она успела сыграть уже 7 главных ролей в драмах и триллерах, которые высоко оценили зрители и критики.

OBOZREVATEL собрал трейлеры лучших фильмов, где сыграла Эмилия Кларк.

"Рождество на двоих" – 2020 год

Эмилия Кларк играет главную роль в киноленте "Рождество на двоих" режиссера Пола Фига. Ее героиня Кейт работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет алкоголем и больше не беспокоится о своей судьбе. Однако все изменилось после знакомства с привлекательным парнем Томом, который показался ей слишком идеальным мужчиной.

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"Игра престолов" – 2011-2019 год

Эмилия Кларк сыграла роль Дейнерис в сериале "Игра престолов". В киноленте она путешествует по странам Востока, пытается найти себе союзников, вернуться в Семь Королевств и отвоевать Железный Трон.

"Роковая связь" – 2019 год

Фильм "Роковая связь" снял режиссер Филлип Нойс. В сюжете агент ФБР находит бесценного доносчика в лице местной красавицы, которую играет Эмилия Кларк. Девушка застряла в среде отбросов, а связь с молодым агентом становится единственной надеждой на спасение.

"Голос из камня" – 2017 год

Киноленту "Голос из камня" снял режиссер Эрик Ди Хауэлл. Кларк играет главную роль молодой медсестры Верены, которая получила необычное предложение работы. Героине предлагают ухаживать за мальчиком-сиротой. Однако в доме происходит мистика, там живет призрак покойной матери. Вдовец просит Верену вселиться в нее, чтобы воссоединиться с семьей.

"До встречи с тобой" – 2016 год

Эмилия Кларк сыграла главную роль в мелодраме "До встречи с тобой" по сюжету романа Джоджо Мойес. Режиссер Теа Шеррок воплотила на экране нежную и романтическую историю любви. Кларк – молодая официантка, которая в конце нашла свою любовь. Ее избранник Уилл с инвалидностью, поскольку несколько лет назад попал в аварию. После судьбоносной встречи жизнь Кларк и Уилла меняется к лучшему.

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