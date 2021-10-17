7 киноляпов в культовых голливудских фильмах, которые никто не заметил. Фото

Создатели фильмов настолько заняты сюжетом и красивой картинкой, что не придают значения мелким деталям.

А поскольку некоторые сцены требуют сотни дублей и переписи сценария, то режиссеры и операторы могут легко перепутать костюмы героев или переложить предметы в кадре.

OBOZREVATEL собрал яркие киноляпы в популярных фильмах, которые мы все смотрели, но не заметили ошибок.

"Мстители: Война бесконечности" – Трент Опалок

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В фильме "Мстители Война бесконечности" в сцене на улице Тони Старк был в куртке. Однако через несколько секунд она куда-то испарилась.

"Оно" – Андрес Мускетти

В фильме ужасов "Оно" была сцена в туалете с Беверли. В одном кадре девушка гасила сигарету правой рукой о стену, а уже в следующем она поменяла руки.

"Тор: Рагнарек" – Тайка Вайтити

В киноленте "Тор: Рагнарек" у главного героя ударяет молния и загорается трава вокруг. Однако менее чем за минуту, поляна снова зеленая, как ни в чем не бывало.

"Логан" – Джеймс Мэнголд

Когда Логана расстреляли, на его одежде не было живого места. Но когда он встал – рубашка была как новая, только с несколькими каплями крови.

"Стражи Галактики" – Джеймс Ганн

В фильме "Стражи Галактики" Грут смотрит из окна космического корабля. Когда ракурс изменили – размер окна значительно увеличился, а герой будто сполз по стеклу.

"Властелин колец: Возвращение короля" – Питер Джексон

В киноленте "Властелин колец: Возвращение короля" внимательные зрители заметили, что во время прощания Сэм "потерял" жилет, когда режиссеры меняли ракурс.

"Пятый элемент" – Люк Бессон

В киноленте "Пятый элемент", после путешествия по вентиляции, ладони Лилу были грязными. Когда она упала в такси, руки опять стали чистыми.

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