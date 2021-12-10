Названы самые популярные фильмы 2021 года по версии IMDb

Киноплатформа IMDb опубликовала собственный топ-10 фильмов, которые чаще всего искали в 2021 году. Как и ожидалось, первое место заняла экранизация романа Фрэнка Герберта – "Дюна".

Авторы отметили, что рейтинг основан не на оценках критиков и кассовых сборах, а на просмотрах пользователей IMDb по данным IMDbPro MOVIEmeter. Полный список с описаниями кинокартин выложили на официальный сайт (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

1."Дюна"

В центре сюжета оказывается сын из знатного и могущественного семейства, который на пустынной планете Арракис должен контролировать и защищать самый важный элемент во всей Галактике – спайс. А все потому, что тот, кто имеет контроль над спайсом, управляет Вселенной.

Видео дня

2. "Отряд самоубийц. Миссия навылет"

Продолжение культовой истории о суперзлодеях, спасающих мир оказалось на 2 строчке. На этот раз история рассказывает о новой смертельно опасной задаче, которую персонажам DC нужно выполнили ценой собственной жизни.

3. "Вечные"

Десять могущественных "Вечных" – Аяк, Серси, Икарис, Кинго, Спрайт, Фастос, Маккари, Друиг, Гильгамеш и Фина - были посланы Целестиалом Аришемом на Землю для уничтожения агрессивной расы Девиантов. Герои считали, что расправились с врагами еще в 1521 году, однако они вернулись снова.

4. "Мортал Комбат"

Фильм основан на одноименной серии игр. Действие разворачивается вокруг турнира, на котором сойдутся самые лучшие бойцы мира. Чтобы прокормиться, главный герой не раз изображает проигрыш на арене, за что получает неплохие гонорары. Он и не подозревает о собственном наследии и потому не понимает, почему на него охотятся.

5. "Лига справедливости Зака Снайдера"

Режиссерская версия фильма "Лига справедливости" 2017 года. Жертвенность Супермена вернула Брюсу Вейну веру в супергероев. Когда над миром нависла новая угроза, он вместе со своей новой сообщницей Чудо-Женщиной решает собрать вместе супергероев.

6. "Годзилла против Конга"

Через пять лет после смерти Гидори, Кинг Конг и Годзилла являются последними известными активными титанами на поверхности земли. Персонажам придется столкнуться в борьбе, где выжить сможет только один.

7. "Черная вдова"

В центре сюжета – история Наташи Романовой – бывшего агента КГБ. "Сыворотка суперсолдата" наделяет ее сверхспособностями и благодаря ней героине придется помочь своим родным, оказавшимся в опасности.

8. "Армия мертвецов"

В Лас-Вегасе произошло нашествие ходячих мертвецов. В городе почти не осталось в живых людей, что подталкивает главного героя к идее провернуть большое ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле, надеясь сорвать куш.

9. "Круэлла"

Предыстория коварной Круэллы Де Виль из диснеевской картины "101 далматинец". В 1970-х молодая Эстелла, которая должна стать злодейкой, начинает покорять мир британской моды. Она знакомится с баронессой фон Хельман, главой модного престижного дома, и эта встреча становится началом восхождения Круэллы – темной стороны личности Эстелы, которая была с ней с детства.

10. "Шан-Чи и легенда о 10 кольцах"

Давно забытое прошлое снова возвращается в жизнь мастера кунг-фу Шан-Чи. Ему придется попасть в закрытую организацию "Десять колец", чтобы окончательно разобраться с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее IMDb опубликовал топ-10 киноактеров, который чаще всего искали в 2021 году.