Появился рейтинг самых популярных актеров-2021 по версии IMDb
Один из самых авторитетных источников информации о кино и актерах Internet Movie Database опубликовал топ-10 самых популярных актеров 2021 года. Исследования проводились, основываясь на фактических просмотрах страниц знаменитостей.
В список лучших вошли герои фильмов и сериалов, а абсолютным лидером стала героиня "Мстителей" Элизабет Олсен. С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте IMDb (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)
Итак, рейтинг самых известных актеров в 2021 году, по количеству поисковых запросов, выглядит так:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Названы топ-100 самых популярных песен в Украине за 2021 год, по версии Apple Music. В списке всего 6 украинских исполнителей.
YouTube назвал топ-10 видео, которые украинцы искали в 2021 году чаще всего. Первое место занял фильм о дворце Путина.