Появился рейтинг самых популярных актеров-2021 по версии IMDb

Один из самых авторитетных источников информации о кино и актерах Internet Movie Database опубликовал топ-10 самых популярных актеров 2021 года. Исследования проводились, основываясь на фактических просмотрах страниц знаменитостей.

В список лучших вошли герои фильмов и сериалов, а абсолютным лидером стала героиня "Мстителей" Элизабет Олсен. С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте IMDb (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)

Итак, рейтинг самых известных актеров в 2021 году, по количеству поисковых запросов, выглядит так:

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