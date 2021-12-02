Появился рейтинг самых популярных актеров-2021 по версии IMDb

Катерина Малай
Кино
1 минута
1,2 т.
Появился рейтинг самых популярных актеров-2021 по версии IMDb

Один из самых авторитетных источников информации о кино и актерах Internet Movie Database опубликовал топ-10 самых популярных актеров 2021 года. Исследования проводились, основываясь на фактических просмотрах страниц знаменитостей.

В список лучших вошли герои фильмов и сериалов, а абсолютным лидером стала героиня "Мстителей" Элизабет Олсен. С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте IMDb (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)

Итак, рейтинг самых известных актеров в 2021 году, по количеству поисковых запросов, выглядит так:

Элизабет Олсен и Реге-Жан заняли первые две позиции
Видео дня
Флоренс и Ана заняли 3 и 4 место.
Ивонн и Аня попали в топ IMDb
Александра и Джоди заняли 7 и 8 место.
Бен Барнс и Лили Джеймс закрыли топ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Названы топ-100 самых популярных песен в Украине за 2021 год, по версии Apple Music. В списке всего 6 украинских исполнителей.

  • YouTube назвал топ-10 видео, которые украинцы искали в 2021 году чаще всего. Первое место занял фильм о дворце Путина.

фильмактерактрисарейтингсериал