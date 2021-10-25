Топ-10 жутких кадров, которые напугали сеть до мурашек. Фото
Пользователи сети часто делятся происшествиями, которые связывают с паранормальными явлениями. И даже когда им находится рациональное объяснение, истории или фото не становятся менее жуткими.
OBOZREVATEL собрал 10 самых необычных фотографий, опубликованных в последнее время, которые "до чертиков" напугали интернет. Снимками поделились пользователи развлекательного американского портала-соцсети Reddit (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).Топ-10 удивительных фотографий, которые могут вызвать у вас мурашки:
Это не магазинчик ужасов, а всего лишь "мутантное" алое в окне многоквартирного дома:
МРТ малыша в утробе матери выглядит по-настоящему жутко:
"Клянусь, я думал, что за мной наблюдают!" – указал пользователь сети на скрытые в решетке глаза:
Всего лишь заплесневелый фонарь из тыквы, с которым лучше не сталкиваться в сумерках:
"Этот бесконечный коридор будет мне сниться в кошмарах":
Что бы не происходило в этой католической церкви в Канаде, выглядит все как кадр из фильма ужасов:
Осы свили гнездо между двух уличных прожекторов:
"Я прошел мимо игровой и едва не закричал":
Этот "оборотень" с огромными зубами – собака с шишкой в пасти:
"Прошлой ночью я проснулась и увидела привидение. Мне понадобилась минута, чтобы понять, что это одежда на двери" – пишет пользовательница сети:
Ранее наше издание публиковало 10 курьезных фото из "параллельной вселенной", которые озадачили сеть.
Как писал OBOZREVATEL, в интернете стало вирусным видео змеи огромных размеров, которую нашли в джунглях Доминиканской Республики. Гиганта удалось поднять с помощь крана. Впечатляющие кадры можно посмотреть по ссылке.