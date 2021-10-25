Топ-10 жутких кадров, которые напугали сеть до мурашек. Фото

Пользователи сети часто делятся происшествиями, которые связывают с паранормальными явлениями. И даже когда им находится рациональное объяснение, истории или фото не становятся менее жуткими.

OBOZREVATEL собрал 10 самых необычных фотографий, опубликованных в последнее время, которые "до чертиков" напугали интернет. Снимками поделились пользователи развлекательного американского портала-соцсети Reddit (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Это не магазинчик ужасов, а всего лишь "мутантное" алое в окне многоквартирного дома:

Видео дня

МРТ малыша в утробе матери выглядит по-настоящему жутко:

"Клянусь, я думал, что за мной наблюдают!" – указал пользователь сети на скрытые в решетке глаза:

Всего лишь заплесневелый фонарь из тыквы, с которым лучше не сталкиваться в сумерках:

"Этот бесконечный коридор будет мне сниться в кошмарах":

Что бы не происходило в этой католической церкви в Канаде, выглядит все как кадр из фильма ужасов:

Осы свили гнездо между двух уличных прожекторов:

"Я прошел мимо игровой и едва не закричал":

Этот "оборотень" с огромными зубами – собака с шишкой в пасти:

"Прошлой ночью я проснулась и увидела привидение. Мне понадобилась минута, чтобы понять, что это одежда на двери" – пишет пользовательница сети:

Ранее наше издание публиковало 10 курьезных фото из "параллельной вселенной", которые озадачили сеть.

Как писал OBOZREVATEL, в интернете стало вирусным видео змеи огромных размеров, которую нашли в джунглях Доминиканской Республики. Гиганта удалось поднять с помощь крана. Впечатляющие кадры можно посмотреть по ссылке.