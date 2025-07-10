РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой: вспыхнули жилые дома, есть пострадавшие

В ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами и баллистикой. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрела по меньшей мере в шести районах, три человека пострадали.

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Повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары в жилых домах. Об этом информировали мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Шевченковском районе вспыхнули пожары в нескольких жилых домах. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков.

В Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.

В Соломенском районе есть попадания в нежилые здания, вспыхнули пожары. Известно о двух пострадавших.

В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

В Подольском районе тоже зафиксировано падение обломков, выбиты окна в жилом доме.

В Оболонском районе, предварительно, есть падение обломков дрона.

В КГВА сообщили, что в результате атаки РФ есть трое пострадавших мужчин с осколочными ранениями. В городе вспыхнули жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.

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Как сообщал OBOZ.UA, очередная массированная атака РФ на Украину началась вечером 9 июля. Ударные БПЛА противника вторые сутки подряд долетали до западных областей, громко было в нескольких регионах.

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