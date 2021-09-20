Успех 'Короны': объявлены все победители премии 'Эмми-2021'

В ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения премии "Эмми-2021". Фаворитом стал нашумевший сериал "Корона".

Он забрал все награды в категории "Драматические сериалы". Подробней о победителях – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Лучший драматический сериал – "Корона"

Лучшая актриса драматического сериала – Оливия Коулман, "Корона"

Лучший актер драматического сериала – Джош ОʼКоннор, "Корона"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Джиллиан Андерсон, "Корона"

Видео дня

Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Тобиас Мензис, "Корона"

Лучший режиссер драматического сериала – Джессика Хоббс, "Корона"

Лучший сценарий в драматическом сериале – Питер Морган, "Корона"

Лучший комедийный сериал – "Тед Лассо"

Лучшая актриса комедийного сериала – Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер комедийного сериала – Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Ханна Уэддингхэм, "Тед Лассо"

Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Бретт Голдстайн, "Тед Лассо"

Лучший режиссер комедийного сериала – Люсия Аньелло, "Хитрости"

Лучший сценарий в комедийном сериале – Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статски, "Хитрости"

Лучший мини-сериал – "Ход королевы"

Лучшая актриса мини-сериала – Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна"

Лучший актер мини-сериала – Юэн Макгрегор, "Холстен"

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале – Джулианн Николсон, "Мейр из Исттауна"

Лучший актёр второго плана в мини-сериале – Эван Питерс, "Мейр из Исттауна"

Лучший режиссер мини-сериала – Скотт Фрэнк, "Ход королевы"

Лучший сценарий мини-сериала – Микаэла Коул, "Я могу тебя уничтожить"

"Эмми" – международная телевизионная премия, проводимая в США. "Эмми" считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США прошла 73 Primetime Creative Arts Emmy Awards. Телевизионная академия вручала награды, отмечая лучших закулисних художников, а также достижения в анимации, документальных фильмах, реалити-шоу, эстрадных и короткометражных программах.