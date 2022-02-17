Сериал Netflix 'Изобретая Анну': новый взгляд на реальную историю о мошеннице из России

Авторы культового фильма "Дьявол носит Prada" и сериала "Анатомия страсти" экранизировали реальную историю о мошеннице из России. Речь идет об Анне Сорокиной, звезде Instagram, которая, притворяясь наследницей богатой немецкой семьи, стала популярной в кругу нью-йоркского бомонда.

В пятницу, 11 февраля, на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала "Изобретая Анну". Читайте в материале OBOZREVATEL о чем говорится в этой истории, каков прототип главной героини и почему стоит посмотреть эту новинку для сериаломанов.

Какая она – девушка-прототип главной героини сериала

В 2018 году в изданиях Vanity Fair и New York Magazine начали появляться публикации о некой Анне Делви. Это богатая наследница из Германии, имеющая на счетах огромные груды денег. Девушка часто проводит время в Нью-Йорке с местной богатой молодежью и мечтает о том, чтобы выкупить историческое здание и открыть там арт-пространство "Фонд Анны Делви", где была бы галерея, рестораны, бар, пекарни и pop-up-магазины. Однако кое-что мешало ей реализовать запланированное – ее рассказ о себе оказался выдумкой.

Видео дня

На самом деле ее фамилия – Сорокина. Она родом из города Домодедово (Россия), а в 2007 году вместе с родителями переехала жить в Германию. На новом месте отец Анны работал водителем грузовика, а мама занималась домашними делами.

За три года проживания в другой стране, в 2010, девушка решила изменить свою жизнь. Она стала называть себя Анной Делви и начала развлекаться с помощью махинаций сначала в Лондоне, а затем – в Париже и Нью-Йорке. Например, делала фальшивые чеки и одалживала у друзей деньги, которые точно обещала вернуть. Вскоре ее хитрые схемы обогащения были разоблачены. Так Анна стала одновременно преступницей и жертвой соблазна роскошной жизни. Основную часть средств она тратила на дизайнерскую одежду и развлечения.

В 2017 году Делви села за решетку. В тот момент ей удалось незаконно обогатиться на 250 000 долларов (7 045 882 грн).

Судебное дело Анны Сорокиной

В суде девушка отказалась признавать себя виновной в совершении преступлений. Вдобавок, она решила превратить заседание в спектакль. Чтобы выглядеть в зале суда как можно лучше, ей удалось нанять стилиста, работавшего с американской актрисой и певицей Кортни Лав. Еще Анну раздражало малое количество журналистов, которые сделали бы неплохой "черный пиар". Адвокат мошенницы Тод Сподек пытался смягчить приговор подзащитной: он подчеркивал, что подружки "Делви" украшали свою жизнь в соцсетях, тем самым провоцируя Анну пойти на преступление.

В результате девушка отсидела за решеткой 4 года. В феврале 2021 года она вышла на свободу и начала писать книгу о собственной жизни. Анна убеждена в том, что тюрьма ни одного человека не удержит от совершения преступлений в будущем. Об этом она сообщила в интервью для Insider.

Кто раскрыл миру историю о мошеннице

На создание этого сериала режиссера Шонду Раймс вдохновило расследование журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делфи обманула тусовщиков из Нью-Йорка" ("How Anna Delvey Tricked New York's Party People"). Эта статья, написанная в феминистском стиле, где автор не оправдала своих героинь, а показала, какие именно процессы в современном мире соблазнили их взойти на "скользкую дорожку". По мнению Джессики, Анна – не просто мошенница, а девушка, выражающая "дух Нью-Йорка", где кто-то всегда что-то продает – идеи, себя или мечты. За эту статью с нетривиальной подачей журналистку номинировали на премию National Magazine Award.

Почему стоит посмотреть сериал "Изобретая Анну"?

В мини-истории "Изобретая Анну" есть все – скандалы, интриги и махинации невероятных масштабов. Этот сериал – острая социальная сатира. В нем каждая серия наполняется фактами, которые в конце составляют полноценный пазл о том, почему Анна стала мошенницей и жертвой зависимости от хорошей жизни. Этим месседжем история главной героини похожа на сюжет фильма Софии Копполы "Элитное общество", где подростки ради развлечений, роскошной жизни и обогащения грабили дома звезд.

Кроме того, в этой истории американская актриса Джулия Гарнер ярко "перевоплотилась" в главную героиню: с острым умом, фотографической памятью и необычайной наглостью. Внутри экранный персонаж чувствует себя уязвимым, но она делает все, чтобы неуверенно чувствовали себя другие люди из круга общения. Делви с легкостью манипулирует своим адвокатом, сыграв на его родительских чувствах, и журналисткой, пробудив в ней эмпатию. Из-за влияния Анны представительнице медиаиздания крайне сложно оставаться объективной.

Ранее OBOZREVATEL писал: