Фильм 'Мюнхен: на грани войны': исторические реалии, проблемы которых остаются актуальными и сегодня

Кинолента режиссера Кристиана Швохова "Мюнхен: на грани войны" вышла на стриминговом сервисе Netflix 21 января 2022 года. Это экранизация одноименного шпионского романа английского писателя Роберта Харриса. Картина показывает один из ключевых моментов мировой истории – конференцию в Мюнхене в сентябре 1938 года.

Хотя фильм вышел не так давно, он уже порождает многочисленные дискуссии по поводу неправильной интерпретации истории. Читайте в материале OBOZREVATEL о сюжете киноленты "Мюнхен: на грани войны" и его основных месседжах.

1938 год. В Европе и мире не все понимают, что назревает конфликт, который позже приведет ко Второй мировой войне. Тогда политический и государственный деятель Веймарской республики и Третьего Рейха Адольф Гитлер хотел оккупировать территории Чехословакии.

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Британское правительство Невилла Чемберлена, чтобы сохранить мир, отчаянно пытается найти выход из сложившейся ситуации. Британский госслужащий Хью Легат и немецкий дипломат Пауль фон Гартманн отправляются в Мюнхен на переговоры с немцами, где договариваются с Гитлером о ненападении.

"Гарантией мира" стало подписанное соглашение, согласно которому Чехословакия должна была отдать Германии пограничную Судетскую область, населенную в основном этническими немцами. Документ подписали Невилл Чемберлен при посредничестве дуче Италии Бенито Муссолини вместе с рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером. Спустя год после того (через 11 месяцев, если точно) началась Вторая мировая война.

В рейтинге Rotten Tomatoes кинолента "Мюнхен: на грани войны" получила 84%, а в рейтинге IMDb кинокритики поставили оценку 6,9.

Питер Брэдшоу, кинокритик из The Guardian, назвал картину элегантной драмой, которая способна заинтересовать, хотя и все знают, чем закончится эта история: "В фильме даже есть удивительный диалог. В самолете после того, как Чемберлен заставил Гитлера подписать ту бумажку, которая обещает мир, премьер-министр предполагает, что если фюрер когда-нибудь нарушит свое обещание – он приведет к угнетению мировой ярости".

А вот кинокритик из The New York Times, Манохла Даргис, наоборот, назвала фильм скучной бюрократической процедурой: "Когда история доходит до финала без спойлеров, становится все более понятным, что фильм был бы гораздо лучше, если бы режиссеры отказались от сюжетной линии дуэльной группы братьев и вместо этого сосредоточились на Пауле и его попытках убить Гитлера".

По мнению Кристиана Швохоу, режиссера фильма, эта история не теряет своей актуальности и сегодня, ведь в мире увеличивается количество диктаторов, и стоит на это реагировать действиями: "Нельзя сидеть, сложа руки. Бездействие – самое плохое, что может быть".

В Украине зрители массово проводят параллели политических событий зимы 2022 года с "Мюнхеном: на грани войны". Действительно, проблемы, поднимаемые в кинокартине, стали злободневными. Сергей Тихий, главный редактор Украинского национального информационного агентства "Укринформ", комментирует это так: "Фашистская Россия так же, как и нацистская Германия, блефует, выдвигает ультиматумы, пытаясь напугать аморфный пацифистский Запад. И если объективно, определенного результата достигает".

В фильме говорится, что благодаря соглашению в Мюнхене удалось выиграть время для подготовки к сражению, что помогло победить во Второй мировой войне. Сергей Тихий отметил, что на самом деле это Гитлер блефовал: "У него не было достаточных ресурсов, чтобы начать большую войну годом ранее". По его словам, именно Гитлер выиграл для себя время: завершил процесс мобилизации, предоставил достаточное количество оружия вермахту (вооруженные силы нацистской Германии) и укрепил своих союзников от Балтийского до Черного моря.

Дополнительно Тихий отметил, что пакт "Молотова-Риббентропа" гарантировал Германии ресурсные поставки из сталинского Советского Союза.

Роберт Гаррис, писатель, по сюжету книги которого был снят фильм, тоже считает, что соглашение было ловушкой: "Чемберлен говорил, что это была мина-растяжка. Он верил, что Гитлер сдержит свое слово. Возможно, он не был прав, надеясь, что это остановит Гитлера, но было верным решением сделать это".

Украинский блоггер Антон Ходза заметил, что в киноленте "Мюнхен: на грани войны" на 58 минуте 43 секунде россияне намеренно неправильно перевели фразу: "Есть эпизод, когда говорят, что на конференцию не пригласили россиян и чехов. Это в оригинальной озвучке. В русской озвучке: На конференцию не пригласили румынов и чехов. Можете переключиться на русский и послушать".

Заметим, что россияне уже не в первый раз умышленно изменяют суть фильма с помощью дубляжа. Например, в канадской ленте "Гарет Джонс" (2019), где речь идет о валлийском журналисте, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем, что в Украине в 1932–1933 годы состоялся Голодомор. В оригинальной озвучке было сказано, что виновниками голодомора стал СССР. В то время как в России на 1 часе и 55 минуте титры показали правильно, а в озвучке их прочитали не полностью. Сказали только: "В память о миллионах жертв Голодомора".

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